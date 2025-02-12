Для украинцев предусмотрена выплата в 56 тыс. грн: кто получит деньги

Украинцы могут получить выплату в 56 тыс. грн в случае полной утраты работоспособности вследствие несчастного случая на производстве. Помощь будет одноразовой и ее должны предоставить в течение 1 месяца со дня определения устойчивой потери профессиональной трудоспособности по результатам соответствующего расследования.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Там отметили: если же в ходе расследования несчастного случая будет установлено, что повреждение здоровья работника стало результатом не только халатности работодателя, но и нарушения потерпевшим норм охраны труда, размер полагающейся ему помощи будет уменьшен. Однако не более чем на 50%.

В целом же, подчеркивается, по законодательству, размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью потери трудоспособности потерпевшим. При этом расчеты производятся, исходя 7-ми минимальных заработных плат на день наступления права на выплату.

"К примеру, по состоянию на 01.01.2025, если потеря трудоспособности составляет 100%, размер выплаты будет составлять 56 000 грн (8 000 грн, то есть минимальная заработная плата, х 7)", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, в случае смерти потерпевшего в результате несчастного случая на производстве единовременная помощь выплачивается лицам, имеющим на это право. Средства будут предоставлены в месячный срок со дня его смерти

При этом размер пособия равен 40-а размерам минимальной зарплаты, установленной законом на день наступления права на страховую выплату. В настоящее время это 320 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн, тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

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