Украинцы могут отменить обмен долларов: как получить деньги назад

Украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги – т.е. провести т.н. "обратный обмен". Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

До конца 2024 года курс может вырасти

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне в 45 грн. "Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Нацбанк же на 23 декабря обновил официальный курс доллара до 41,88 грн. Таким образом, не исключается, что в ближайшие недели курс гривни "просядет" на около 12 коп.

Дело в том, объяснил он, что этот процесс не является произвольным либо же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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