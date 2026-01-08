Украинцы могут накапливать стаж для пенсии за границей: что для этого нужно

Украинские беженцы за рубежом могут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины и накапливать страховой стаж для будущей пенсии. Для зачисления одного месяца стажа сумма взноса должна быть не менее 22% минимальной зарплаты, а договор оформляется онлайн, через портал ПФУ.

Об этом сообщает ПФУ. Украинцы, которые временно или постоянно проживают за рубежом, имеют возможность продолжать накапливать страховой стаж для назначения пенсии в Украине.

Для этого предусмотрен механизм добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который позволяет легально и непрерывно засчитывать стаж независимо от места пребывания человека. Как сообщает ПФУ, принять добровольное участие могут все граждане Украины, которые соответствуют двум базовым условиям. Во-первых, информация о них должна быть внесена в Реестр застрахованных лиц. Во-вторых, такое лицо не должно уже получать пенсию по возрасту или на других основаниях.

Механизм добровольного участия позволяет не только "закрыть" периоды отсутствия официальной работы в Украине, но и повлиять на будущий размер пенсии. Сумма пенсионных выплат напрямую зависит от количества зачисленных месяцев страхового стажа и размера уплаченных страховых взносов.

Важно, что добровольные пенсионные взносы можно платить не только за себя. Закон позволяет делать такие платежи за другого человека, который соответствует требованиям системы. Например, дети могут платить взносы за родителей, муж за жену или наоборот. При этом лицо, осуществляющее платеж, самостоятельно определяет как регулярность, так и сумму взносов, ориентируясь на собственные финансовые возможности.

Чтобы один месяц был засчитан в страховой стаж, сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса. Его размер составляет 22% от минимальной заработной платы, установленной в Украине на соответствующий период. Если уплаченная сумма меньше, месяц в страховой стаж не засчитывается.

Оформление добровольного участия не требует личного визита в органы Пенсионного фонда. Договор можно заключить дистанционно, через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Онлайн-формат позволяет быстро подать необходимые данные, подписать договор и в дальнейшем осуществлять взносы из-за рубежа без дополнительных бюрократических процедур.

