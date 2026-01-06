Украинцы массово открывают бизнес в стране Европы: какими компаниями управляют

Украинцы управляют или являются бенефициарами десятков компаний в Великобритании. Самыми популярными направлениями бизнеса среди граждан Украины является розничная торговля, IT и консалтинг.

Об этом сообщает YouControl. В целом эксперты отмечают высокую интеграцию украинцев в британскую бизнес-среду, где они выступают как резиденты, непосредственно управляющие бизнесом на месте.

Статус Украины в британском бизнесе

По состоянию на ноябрь 2025 года британский реестр о компаниях содержал более 28,5 тыс. записей, где директорами являются или были граждане Украины. В то же время, согласно статистике по корпоративным правам, около 25,5 тыс. украинцев являются конечными бенефициарами 26,6 тыс. компаний.

Сейчас 14,6 тыс. компаний с украинскими владельцами остаются активными. "Это свидетельствует о том, что значительная часть украинского капитала и идей успешно интегрировалась в британскую экономику", – объясняют эксперты.

О высоком уровне интеграции украинцев в британскую среду свидетельствует и то, что почти половина директоров имеет юрисдикцию Великобритании. Зато 38,4% директоров имеют юрисдикцию Украины, то есть администрируют свои активы дистанционно. Меньше их в Польше, Германии, Испании, Чехии, Испании и ОАЭ.

Каким бизнесом управляют украинцы

"Анализ отраслевой структуры британских компаний, принадлежащих украинцам, демонстрирует выразительный фокус на цифровую экономику и сферу профессиональных услуг", – объясняют авторы исследования.

В список 10 бизнес-направлений, которые чаще всего выбирают украинцы, попали:

Розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет – 6,6%;

– 6,6%; Разработка программного обеспечения для бизнеса и бытовых нужд – 5,1%;

– 5,1%; Консультирование по вопросам информатизации – 4,4%;

– 4,4%; Консультирование по вопросам управления, кроме финансового менеджмента – 3,0%;

– 3,0%; Прочая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем – 2,8%;

– 2,8%; Неспециализированная оптовая торговля – 2,4%;

– 2,4%; Предоставление других вспомогательных коммерческих услуг – 2,4%;

– 2,4%; Предоставление других индивидуальных услуг – 2,3%;

– 2,3%; Рекламные агентства – 2,1%;

– 2,1%; Строительство жилых зданий – 1,9%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, полномасштабная российская агрессия заставила миллионы украинцев покинуть родную страну, и большинство из них переехали в Евросоюз, где некоторые даже начали свой бизнес. Легче всего это сделать в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

