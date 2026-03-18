Украинцы массово покупают дорогие "хрущевки": почему отдают большие деньги за старое жилье

Украинцы начали массово покупать дорогие "хрущевки" из-за выгодного расположения и готовой инфраструктуры, даже несмотря на их устаревшее состояние. В то же время люди идут на это из-за недоверия к новостройкам и желания избежать рисков со строительством.

Об этом рассказал юрист по недвижимости Владимир Копоть. По его словам, сегодня на рынке можно встретить объявления, где небольшие квартиры площадью 40-50 квадратных метров продают за более чем 100 тысяч долларов.

Такие предложения уже даже получили неофициальное название – "элитные хрущевки". На первый взгляд ситуация выглядит нелогичной, ведь жилье, построенное более полувека назад, с устаревшими коммуникациями и типичными недостатками, стоит почти как новое. Однако у этой тенденции есть вполне рациональные причины.

Рынок вторичной недвижимости в Украине давно сформировался как отдельный сегмент с собственными правилами. И в нем важную роль играет не только состояние квартиры, но и локация, инфраструктура и уровень риска. Главный фактор, который удерживает высокие цены на хрущевки – это их расположение.

Большинство таких домов возводили в районах, которые сегодня считаются сложившимися и удобными для жизни. Речь идет о:

близость к центру города;

наличии метро или удобного транспорта;

развитую инфраструктуру – школы, садики, больницы;

зеленые зоны и парки рядом.

В новых районах, особенно на окраинах, подобная инфраструктура часто формируется годами. Поэтому покупатель фактически платит не только за квадратные метры, а за комфорт и удобство жизни "здесь и сейчас".

Еще одна причина популярности старого жилья – риски первичного рынка. Для многих украинцев покупка квартиры в новостройке до сих пор ассоциируется с неопределенностью. Среди основных опасений:

задержки строительства;

замороженные объекты;

изменение условий или качества проекта.

На этом фоне квартира в уже построенном доме выглядит более надежным вариантом. Люди выбирают принцип: лучше переплатить, но сразу получить жилье, чем ждать годами с риском остаться ни с чем. Хрущевки имеют еще одно преимущество – предсказуемость.

Дом, который стоит десятки лет, уже "показал" свои слабые места, а жители хорошо знают все нюансы. Кроме того, в некоторых случаях содержание такого жилья обходится дешевле. В новостройках часто действуют сервисные компании, а коммунальные платежи могут быть значительно выше. Спрос на такие квартиры формируют разные категории покупателей:

люди, которые не доверяют новостройкам;

те, кто хочет жить ближе к центру;

пожилые люди, которые не желают менять район;

семьи, привязанные к местной инфраструктуре;

иностранцы, которые не до конца понимают особенности украинского рынка.

Для многих из них решающим является не состояние жилья, а привычная среда и удобство. Отдельную роль в росте цен играет маркетинг. Продавцы часто делают современный ремонт, добавляют качественные фото и подают квартиру как "премиальную". В результате цена может вырасти на 30-40 тысяч долларов.

Впрочем, эксперты предостерегают: такой ремонт быстро теряет актуальность, а переделывать его придется уже новому владельцу. Несмотря на все преимущества, хрущевки имеют объективные недостатки:

низкие потолки;

слабая шумоизоляция;

устаревшие инженерные сети;

ограниченный ресурс зданий, которые часто уже превысили 50 лет эксплуатации.

