Украинцы массово отказываются платить долги? Сколько удалось взыскать

В прошлом году государственные и частные исполнители взыскали с украинцев 29,63 млрд грн задолженностей. Несмотря на то, что сумма кажется значительной, в целом к работе было принято более 6,3 млн производств на 2,32 трлн грн – следовательно удалось взыскать лишь 1,5 копейки с каждой гривны долгов. Впрочем, статистика включает и долги России перед украинцами, а также заблокированные мораториями дела, поэтому эти данные являются не до конца релевантными.

Об этом сообщили в Опендатаботе. Отмечается, что в 2025 году сумма взысканий долгов выросла на 16% по сравнению с предыдущим.

Важный нюанс

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко объясняет: статистику существенно искажают "мертвые долги" – суммы, которые фактически невозможно взыскать. В частности:

долги России перед украинцами;

дела, заблокированные одним из 25 действующих мораториев.

Если отсеять эти кейсы, реальный уровень выполнения составляет 30-40%. "Для дел по возмещению вреда от РФ должен быть отдельный механизм – реестр убытков, которые будут возмещаться через репарации или международные компенсационные механизмы", – считает Гайченко.

Какие исполнители эффективнее

Государственные исполнители получили 4,94 млн производств на 1,84 трлн грн и выполнили каждое четвертое, тогда как частные – 1,36 млн производств на 471 млрд грн и выполнили каждое пятое. В процентах от заявленных сумм частные взыскали 3% против 1% у государственных – преимущество есть, но оба показателя остаются крайне низкими.

Сами исполнители это объясняют рядом ограничений, с которыми сталкивается система взысканий. В частности должники, которые имеют ресурсы, нередко уклоняются от исполнения решений, пользуясь несовершенством законодательства и мораториями.

"С начала полномасштабного вторжения государство больше занималось проблемами должников, а не взыскателей, вводя все новые и новые запреты и моратории на выполнение", – жалуется частный исполнитель Андрей Авторгов.

Он сетует, что бессистемный подход к реформе исполнения судебных решений, дальнейшее промедление с уравниванием полномочий частных и государственных исполнителей и возложение механизмов принудительного исполнения исключительно на Реестр должников приведет к дальнейшему снижению уровня исполнения судебных решений имущественного характера.

Почему решение Рады не работает

Верховная Рада приняла закон о цифровизации исполнительного производства. Ключевое изменение – подключение всех банков к системе АСВП. Сейчас к ней подключена лишь половина банков: пока остальные ждут бумажное постановление об аресте счета, должник успевает перевести деньги туда, где АСВП не работает – и так по кругу.

Авторгов, однако, настроен скептически. По его мнению, цифровизация иногда работает даже во вред: должник видит производство в Дії и успевает вывести средства раньше, чем накладывается арест. "Эти изменения не столько о цифровизации, сколько о дальнейшем движении к реестрово-ограничительной модели", – резюмирует он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, автоматическое взыскание долгов без решения суда в Украине не вводится, как и раньше, человек может попасть в реестр должников только после открытия исполнительного производства. Зато новый закон №14005 упрощает процедуры – после погашения небольших долгов человека автоматически будут исключать из реестра, а также повышает порог защиты единственного жилья.

