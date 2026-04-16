Будут ли взимать с украинцев автоматически долги: что на самом деле изменит новый закон

Автоматического взыскания долгов без решения суда в Украине не вводят, как и раньше, человек может попасть в реестр должников только после открытия исполнительного производства. Зато новый закон (№14005) упрощает процедуры – после погашения небольших долгов человека автоматически будут исключать из реестра, а также повышает порог защиты единственного жилья.

Об этом рассказала председатель Совета частных исполнителей Украины Оксана Русецкая в комментарии "Украинскому Радио". По ее словам, принятый закон не вводит новых репрессивных механизмов воздействия на должников, а лишь модернизирует существующую систему за счет цифровых инструментов.

Законопроект №14005 был принят 7 апреля 2026 года Верховной Радой Украины. Документ является частью евроинтеграционных обязательств Украины и входит в план Ukraine Facility.

Впрочем, после принятия в медиа начали активно распространяться утверждения, что отныне долги в Украине якобы будут взиматься автоматически, без участия человека, суда или исполнителя. Именно это и стало причиной общественного беспокойства. Как объясняет Русецкая, такие интерпретации не соответствуют действительности.

Закон действительно предусматривает цифровизацию отдельных процессов, однако не отменяет ключевую роль суда и исполнителя. Самое важное нововведение – это автоматизация отдельных технических процедур, а не самого процесса взыскания. В частности:

автоматическое исключение из Единого реестра должников после полного погашения задолженности;

после полного погашения задолженности; сокращение времени обработки информации между исполнителями, банками и государственными реестрами;

между исполнителями, банками и государственными реестрами; меньше бюрократии для граждан, которые уже выполнили свои обязательства.

Раньше даже после полной уплаты долга нужно было ждать, пока исполнитель оформит соответствующие документы. Теперь же в случаях небольших сумм система будет работать быстрее и фактически в автоматическом режиме.

Важно, что эта упрощенная процедура будет применяться только к долгам в пределах примерно 10 минимальных зарплат (около 86 тысяч гривен). Если сумма больше – все действия, как и раньше, осуществляет исполнитель. В частности, ни одна норма закона не позволяет списывать средства или накладывать ограничения без судебного решения или судебного приказа и открытия исполнительного производства.

Без решения суда ни один человек не может быть внесен в реестр должников или подвергнуться ограничениям. В Украине еще с 2017 года функционирует Единый реестр должников. Принцип его работы не меняется:

если есть судебное решение – открывается исполнительное производство;

после этого лицо автоматически вносится в реестр;

накладываются ограничения, в частности на отчуждение имущества;

после погашения долга – ограничения снимаются.

Отдельная волна паники касалась якобы возможности "забирать единственное жилье". На самом деле новый закон усиливает защиту граждан. Если раньше единственное жилье не могли взыскать при долге до 20 минимальных зарплат (примерно 180 тысяч гривен), то теперь этот порог увеличен до 50 минимальных зарплат — более 400 тысяч гривен.

Риск потери единственного жилья для большинства должников стал еще ниже. В частности, украинцам могут ограничить выезд за границу. Такие ограничения существовали и до законопроекта, но:

они применяются только по решению суда;

нужны основания, например, уклонение от исполнения решения;

исключение – долги по алиментам (более 4 месяцев).

То есть новый закон не вводит никаких дополнительных ограничений в этом вопросе. Реформа исполнительного производства – одно из ключевых требований европейских партнеров Украины.

