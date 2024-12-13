Украинцы массово отдают деньги на оплату коммуналки: на что тратят "зимние" 1000 грн

В большинстве случаев украинцы тратят деньги "Зимової єПідтримки" ("тысяча Зеленского") на оплату коммунальных услуг – в 63% случае деньги идут именно на это. Всего же за первые дни от зачисления средств граждане потратили уже около 720 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Минэкономики. Там отметили: в настоящее время количество заявок на получение "Зимової єПідтримки" в Дії достигло уже 6,9 млн. Из них 1,9 млн – на детей.

При этом подчеркивается: кроме коммуналки приоритетным для украинцев способами потратить выплату является пополнение мобильного счета. Это сделали 17% участников программы.

На третьем месте – донаты Силам обороны. На это свою выплату потратили 4% украинцев.

Украинцы могут получить "зимние" 1000 грн без Дії

Ранее же в Украине запустили возможность получить 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка" через банки-партнеры. Как объяснили в Кабмине, такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не используют Дію, а также на опекунов несовершеннолетних детей.

Как говорится на сайте "Зимової єПідтримки", в настоящее время в программе участвуют 14 банков:

А-Банк;

Аккордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

Банк Глобус;

Радабанк;

Ощадбанк;

monobank (АО "Универсал Банк");

Raiffeisen Bank;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

Укргазбанк;

Банк Кредит Днепр;

Банк "Клиринговый Дом".

Чтобы получить выплату через банк, следует предоставить пакет документов, в частности:

паспорт гражданина Украины и "РНОКПП" (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, ранее – индивидуальный налоговый номер, ИНН). Если нет "РНОКПП" – паспорт с соответствующей отметкой;

свидетельство о рождении (если пособие оформляется для малолетних или несовершеннолетних лиц);

документ, подтверждающий установление опеки, попечительства или подтверждение законного представительства.

После оформления заявления будет проведена проверка. Если она пройдет успешно, банк:

откроет специальный счет для выплаты пособия по программе;

оформит банковскую карту "Национальный кешбэк" (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.

"Информацию о зачислении средств банк сообщит через СМС или мобильное приложение. Выплата производится в течение 10 дней", – рассказали в "Зимовій єПідтримці".

В то же время отметили, что если в системе Дія выявляется дублирование заявки или нарушения, то в получении выплаты будет отказано. Об этом претендент узнает сразу в банке.

"Если вы не можете подать заявление на выплату по программе "Зимова єПідтримка" через Дію или отделение банка-партнера, это означает, что вы внесены в перечень получателей выплаты через "Укрпочту". Или заявка уже была ранее подана через Дію или через банк", – рассказали в поддержке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы похищать данные и средства граждан. Схема работает из-за рассылки подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1 000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!