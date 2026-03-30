Украинцы имеют время до 1 мая: что нужно сделать, чтобы не потерять 6 000 грн помощи

Все дети со статусом внутренне-перемещенного лица (ВПЛ) могут получать 3 000 грн ежемесячно независимо от дохода семьи, но для этого нужно обязательно подать заявление. Если сделать это до 1 мая 2026 года, деньги выплатят сразу за несколько месяцев начиная с февраля, иначе часть выплат можно потерять.

Новые правила закреплены постановлением Кабинет Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года. Главная новация – полная отмена имущественных критериев.

Если раньше многие семьи не могли получить помощь по формальным причинам (например, превышение дохода), то теперь ситуация кардинально изменилась. Отныне государство гарантирует выплаты всем детям со статусом ВПЛ, это означает, что:

не учитывается уровень дохода семьи;

не имеет значения наличие имущества;

главное – наличие действующего статуса ВПЛ у ребенка.

Фактически программа стала максимально доступной и охватывает значительно более широкий круг семей, чем раньше. Получить ежемесячные 3 000 грн могут все дети, которые:

имеют официальный статус внутренне перемещенного лица;

находятся на учете;

подали заявление через родителей или законных представителей.

Важно, что автоматически деньги не начисляются. Даже если статус ВПЛ уже есть, нужно обязательно подать заявление. Если подать документы до 1 мая 2026 года, выплаты начислят задним числом – с 1 февраля 2026 года. То есть семья получит сразу сумму за несколько месяцев.

Если же пропустить этот срок, выплаты начнут начислять только с момента подачи заявления и деньги за предыдущий период могут быть потеряны . Государство предусмотрело сразу несколько вариантов, чтобы сделать процесс максимально удобным:

лично (в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины или через ЦНАП);

(в сервисных центрах Пенсионный фонд Украины или через ЦНАП); по почте (в адрес территориального органа Пенсионного фонда);

(в адрес территориального органа Пенсионного фонда); онлайн (через веб-портал электронных услуг ПФУ (с КЭП) или через Дію);

(через веб-портал электронных услуг ПФУ (с КЭП) или через Дію); через общину (в местных органах власти для жителей общин).

