Украинцы имеют право на гарантированную пенсию 7 тыс. грн: кто именно и что для этого нужно

Есть категория украинцев, которые имеют минимальную государственную гарантию на пенсию, – это шахтеры и работники смежных отраслей, занятые на подземных или особо вредных работах. Они имеют право выхода на льготную пенсию при условии необходимого стажа (для мужчин – от 15 лет подземного стажа, для женщин – от 7,5 года), а выплата не может быть меньше 7,08 тыс. грн в 2025 году.

Соответствующие нормы прописаны в Законе № 345-VI "О повышении престижности шахтерского труда". Норма закона направлена на поддержку тех, кто всю жизнь работал в сложных условиях под землей или был задействован в военизированных аварийно-спасательных службах угольной промышленности.

Также она распространяется на членов их семей в случаях потери кормильца. Согласно положениям законодательства, право на назначение пенсий по возрасту на льготных условиях имеют лица, которые:

работают в государственных военизированных аварийно-спасательных службах (формированиях) угольной промышленности, включенных в Список № 1;

непосредственно занимаются добычей угля, железной руды, цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд и озокерита;

выполняют подземные работы полный рабочий день на шахтостроительных предприятиях;

относятся к членам семей шахтеров и работников перечисленных категорий.

Условия касаются как мужчин, так и женщин, однако требования к стажу и продолжительности работы разные. Закон определяет базовые условия для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях:

мужчины – по достижении 50 лет и при наличии не менее 25 лет страхового стажа , из которых не менее 10 лет на подземных или особо вредных работах;

и при наличии не менее , из которых не менее на подземных или особо вредных работах; женщины – по достижении 50 лет и при наличии минимум 20 лет стажа, из которых не менее 7,5 года в сложных условиях по Списку № 1.

Кроме того, закон предусматривает дополнительную льготу: за каждый год работы в шахте или на другом объекте с вредными условиями к стажу добавляется еще один год. Таким образом, фактический стаж может увеличиваться быстрее, что дает возможность раньше получить право на пенсию.

Важной гарантией для шахтеров является установленный минимальный размер пенсии. Он составляет 80% от заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия, но не может быть ниже трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2,36 тыс. грн. Следовательно, пенсия шахтера не может быть меньше 7,08 тыс. грн, даже если расчеты по заработку давали бы меньшую сумму. Это является гарантией государства, направленной на сохранение социальной справедливости для тех, кто работал в наиболее опасных и изнурительных условиях.

Чтобы воспользоваться правом на льготную пенсию, нужно предоставить документы, подтверждающие условия труда и занятость. К ним относятся:

трудовая книжка с записями о месте работы;

уточняющая льготная справка, где указаны условия труда и характер работ;

копии приказов предприятия по результатам аттестации рабочих мест.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые из украинцев имеют право на получение двух пенсий одновременно – речь идет о лицах с инвалидностью, которые ухаживают за другими, или потеряли кормильца. Чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты с подтверждающими документами.

