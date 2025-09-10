Некоторые из украинцев имеют право на двойную пенсию: что для этого нужно

Некоторые из украинцев имеют право на получение двух пенсий одновременно – речь идет о лицах с инвалидностью, которые ухаживают за другими или потеряли кормильца. Чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты с подтверждающими документами.

В Украине действует особое положение Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", которое позволяет отдельным категориям граждан получать две пенсии одновременно. Это исключительные случаи, которые касаются прежде всего людей с инвалидностью и их семей.

Для многих украинцев такая возможность может стать существенной финансовой поддержкой, особенно в условиях войны и сложной экономической ситуации. Право на двойные выплаты имеют:

люди с инвалидностью, которые ухаживают за другими лицами с инвалидностью, – это может быть ребенок, взрослый с детства I группы или одинокий человек с инвалидностью;

люди с инвалидностью, которые потеряли кормильца, например вдовы погибших военнослужащих;

люди с инвалидностью, которые достигли пенсионного возраста и имеют достаточный страховой стаж.

Какие выплаты можно совмещать

пенсия по инвалидности (базовая выплата в соответствии с группой);

пенсия в связи с потерей кормильца (назначается после подтверждения статуса иждивенца);

надбавка за уход (доплата тем, кто осуществляет уход за лицами с инвалидностью).

Размеры выплат

Суммы пенсий зависят от группы инвалидности. Сейчас они следующие:

І группа инвалидности с детства – 2360 грн (100%);

II группа – 1888,80 грн (80%);

III группа – 1416,60 грн (60%);

дети с инвалидностью – 1652,70 грн (70%).

Отдельно предусмотрены доплаты за уход. А именно:

200% прожиточного минимума – для I группы (подгруппа А) и детей до 6 лет с такой же подгруппой;

50% – для остальных детей с инвалидностью.

Как оформить двойные выплаты

Система не начисляет такие пенсии автоматически. Человеку нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты по месту жительства. Необходимые документы:

заявление;

справка об инвалидности;

документы на ребенка (свидетельство о рождении, справка об обучении);

документы об уходе или опекунстве;

в случае потери кормильца – свидетельство о смерти и военные или социальные справки;

подтверждение отсутствия трудоспособных родственников (для одиноких лиц с инвалидностью II–III групп).

Чтобы претендовать на двойные выплаты, нужно иметь определенный страховой стаж . А именно:

І и ІІ группа инвалидности – до 10 лет стажа;

III группа – от 1 до 14 лет;

лица от 65 лет также могут получать пенсию по возрасту, если соответствуют требованиям.

не всем украинцам нужно работать до 60 лет – некоторые категории имеют право на досрочную пенсию. Выйти на заслуженный отдых в 55 лет могут, в частности, участники боевых действий, работники вредных производств и члены семей погибших военных.

