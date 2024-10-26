Украинцы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии: при каких условиях будут доплачивать по 570 грн

В Украине пенсионерам предусмотрены возрастные доплаты, размер которых достигает до 570 грн в месяц. Выплата зависит от возраста пенсионеру.

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Как утверждает ПФУ, средствам, которым исполнилось 70 лет и более, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи... составляет менее 10340,35 грн устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн - людям в возрасте от 70-75 лет, в пределах указанного размера (10340,35 грн).

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста (70, 75 или 80 лет) устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от вида пенсии; закона, согласно которому назначена пенсия; продолжительности страхового стажа и факта работы.

Дополнительно отмечаем, что если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 240 гривен. При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 3 370 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше 3 240 гривен.

Такие доплаты начисляются органами Пенсионного фонда Украины автоматически, без обращения указанных лиц в Пенсионный фонд.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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