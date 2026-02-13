Пенсии украинцам поднимут с 1 марта: в Кабмине впервые назвали размер индексации

Ежегодная индексация пенсий в Украине с 1 марта 2026 составить 12,1% – цифру уже назвали в Министерстве социальной политики. При этом следует учитывать, что повышать будут не фактический размер пенсии, а ее "чистый", рассчитанный по формуле размер. То есть все возможные надбавки (за стаж, возрастные и т.д.) не будут включены в этот расчет.

Видео дня

О размере индексации заявил министр соцполитики Денис Улютин в интервью "Украинском радио". В Кабмине, таким образом, впервые анонсировали размер будущего повышения. Впрочем, по его словам, подсчеты все еще ведутся.

"Что касается именно индексации пенсии, в текущем году мы планируем осуществить индексацию на 12,1%. Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта. Сейчас мы завершаем подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет", – рассказал Улютин.

Не получат существенного повышения пенсий, как объяснял OBOZ.UA в своем материале, "новые" пенсионеры – те, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года. Вместо индексации их ждет лишь доплата, которая в предыдущие годы составляла 100-125 грн.

Важно и то, что под индексацию попадает только само "тело" пенсии – без всех надбавок и доплат. Поэтому, если размер вашей по формуле составляет 2900 грн, но с учетом надбавок человек получает 3200 грн, в результате индексации на 12,1% повысят пенсию не в 3200, а в 2900 грн (то есть на 350,9 грн, до 3250,9 грн).

Индексация пенсий в предыдущие годы имела разный процент повышения. Он зависит от инфляции и темпов роста средней зарплаты. В 2025 году индексация была на уровне 11,5%, в 2024-м – 7,96%, в 2023-м –19,7%.

Что не так с индексацией пенсий

В Украине до 2017-го действовала такая формула расчета пенсий: средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * 1,35% и стаж в годах.

После 2017-го в формуле расчета коэффициент оценки стажа снизили с 1,35% до 1%. Например, в прошлом году в формуле средняя зарплата за три года, которую учитывали, составляла 15 057,09 грн. Если бы украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа в прошлом году выходил на пенсию по правилам, которые действовали до 2017-го, он имел бы такую выплату: 15 057,09 * 1 * 1,35 * 35 = 7 114,47 грн.

Но по новой формуле те, кто в прошлом году выходил на пенсию с такими показателями, имел право на пенсию в размере всего 5 269,9 грн. Фактически все будущие пенсии урезали.

Причина такого решения: накануне этого решения в Украине снизили размер единого соцвзноса (ЕСВ). Это снижение привело к росту дефицита Пенсионного фонда. И правительство было вынуждено разработать реформу, в результате которой старые низкие пенсии повысили, но все новые выплаты – значительно урезали.

Кроме того, незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства, для "новых" пенсионеров не позволяет компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает трети. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017-го.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!