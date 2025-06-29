Украинцы имеют право на доплату в 1 тыс. грн: кто именно и что для этого нужно

В Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые нуждаются в уходе и живут одни, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 грн. Для ее оформления нужно обратиться в органы соцзащиты или ПФУ (Пенсионный фонд Украины) с медицинским заключением и документами.

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OBOZ.UA разобрался, на какую помощь могут рассчитывать пенсионеры. В Украине существует отдельная категория пожилых граждан, которых государство признает как одиноких пенсионеров.

Для них предусмотрены специальные социальные гарантии, в частности ежемесячная доплата к пенсии в размере 944 гривны. Согласно украинскому законодательству, одиноким пенсионером считается лицо, которое одновременно соответствует следующим критериям:

достигшее 80-летнего возраста;

проживает самостоятельно (без родственников или опекунов);

(без родственников или опекунов); нуждается в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

по состоянию здоровья; получает пенсию исключительно по возрасту, а не по инвалидности или другим основаниям.

Если пенсионер имеет статус лица с инвалидностью или получает дополнительные социальные выплаты – право на эту доплату он теряет. Ежемесячная доплата для одиноких пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На июнь 2025 года этот минимум составляет 2361 гривну, соответственно – размер доплаты составляет 944 грн.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2025 году государство не пересматривало прожиточный минимум, следовательно и сумма помощи осталась на прошлогоднем уровне. Однако для одиноких пожилых людей даже такая доплата часто является критической поддержкой. Чтобы получить помощь, пенсионеру нужно:

подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионного фонда Украины;

предоставить:

заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), подтверждающее потребность в постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный код.

Без медицинского подтверждения необходимости ухода назначить доплату невозможно. Именно этот документ становится ключевым доказательством потребности в дополнительной поддержке.

Украинское общество стремительно стареет, а поддержка одиноких пожилых людей становится все более актуальной. Часто такие пенсионеры не имеют не только финансовой, но и психологической поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2025-м могут получить надбавку к пенсиям в случае достижения определенного возраста. Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн.

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