Пенсии повысят украинцам после дня рождения: есть три возможные суммы

Украинцы в 2025-м могут получить прибавку к пенсиям в случае достижения определенного возраста. Размер этих доплат составляет 300, 456 и 570 грн.

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Такая взаимосвязь между размером доплаты и возрастом должна способствовать хотя бы частичной компенсации ежегодного обесценивания пенсий. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн - то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

Если размер пенсий больше 10 340,3 грн, доплаты не будет. Речь идет о таких доплатах:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не добавляются - можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно. По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия украинца, который вышел на пенсию по общим правилам, составляет 6085,7 грн. В то же время фактический размер прожиточного минимума для пенсионера уже в феврале составил 6685 грн. То есть минимальный набор товаров и услуг, необходимый для физиологического выживания, простому пенсионеру (который не получает спецпенсию) недоступен.

Как сообщил эксперт по пенсионным вопросам издания "На пенсии" Сергей Коробкин, компенсационная выплата лицам, достигшим 80 лет, была введена еще в апреле 2020 года. Впоследствии появилось повышение для людей в возрасте 75-79 лет. Последними были люди в возрасте 70-74 года, им повышение стали устанавливать с октября 2022 года.

"Устанавливается повышение с даты, когда человек достигает определенного пенсионного возраста. Если 70 лет человеку исполнилось в середине месяца, то со дня рождения ему установят доплату только за полмесяца в размере примерно 150 грн. Если человеку исполняется 75 лет, то пенсия возрастает еще на 156 грн (вместо 300 устанавливают 456 грн). Если человеку исполняется 80 лет, то пенсию увеличивают еще на 114 грн (вместо 456 устанавливают 570 грн)", - отметил Сергей Коробкин.

Кто и какие пенсии получает в Украине

Пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные - спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону - пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Главное:

По возрасту: 7 490 320 человек, средняя - пенсия 6085,74 грн

По инвалидности: 1 574 456 человек, средняя - 5364,98 грн

В случае потери кормильца: 682 890 человек, средняя - 6493,20 грн

За выслугу лет: 525 134 человек, средняя - 12 315,12 грн

Социальные пенсии: 54 646 человек, средняя - 2826,49 грн

Пожизненное содержание судей: 3929 человек, средняя - 108 321,63 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому введут новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в год в марте. Однако вместо того, чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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