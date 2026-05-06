Дефицит кадров обостряется с каждым днем: заполонят ли трудовые мигранты украинский рынок труда

В Украине уже сейчас около 75% бизнеса не могут закрыть вакансии из-за войны, выезда населения и демографического кризиса, поэтому государство активнее привлекает иностранных работников. Трудовые мигранты работают преимущественно в строительстве, логистике, агросекторе и медицине и могут частично компенсировать дефицит кадров, но полностью решить проблему без возвращения украинцев не смогут.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии 24 Каналу. По его словам, причины кадрового кризиса имеют комплексный характер.

Во-первых, война и мобилизация значительно сократили количество трудоспособных мужчин на рынке труда. Во-вторых, продолжается массовая миграция украинцев за границу – только за один год страну покинули сотни тысяч людей. В-третьих, Украина сталкивается с глубоким демографическим кризисом: уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

В результате бизнес оказался в ситуации, когда около 75% компаний не могут полностью укомплектовать штат. Больше всего нехватка работников ощущается в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, медицине и образовании.

Процесс трудоустройства иностранцев в Украине довольно структурирован. Обычно работодатели обращаются к специализированным компаниям-посредникам, которые подбирают кандидатов за рубежом. После этого работник получает разрешение на трудоустройство через государственные органы, оформляет рабочую визу и прибывает в Украину.

После приезда иностранец получает вид на жительство, что позволяет легально работать. Таким образом государство сохраняет контроль над процессом и может отслеживать, где именно работает человек и какие функции выполняет.

Один из самых распространенных страхов, что иностранцы вытеснят украинцев с рынка труда. Однако Воскобойник отмечает, что мигранты в основном занимают те вакансии, которые и так остаются незаполненными. Речь идет прежде всего о физически тяжелой или менее популярной работе. Более того, в перспективе такая модель может даже быть выгодной, ведь украинцы смогут претендовать на более квалифицированные и высокооплачиваемые должности.

Вместе с экономическими преимуществами возникает и вопрос безопасности. Как и в любой стране, часть мигрантов может нарушать закон. Именно поэтому государство формирует перечень стран с повышенным миграционным риском и ограничивает привлечение работников из таких регионов.

Ключевую роль в этом процессе играют силовые структуры, которые определяют, из каких стран целесообразно приглашать рабочую силу. Дополнительным предохранителем является контроль за местом проживания и трудоустройства мигрантов, что позволяет минимизировать потенциальные риски.

Мировой опыт показывает, что трудовая миграция может стать мощным экономическим ресурсом. Например, в Польше украинские работники существенно повлияли на экономический рост и даже косвенно поддержали финансирование государственных расходов.

Для Украины этот путь также выглядит перспективным. В условиях сокращения населения и потребности в быстром восстановлении экономики привлечение иностранной рабочей силы может стать одним из ключевых инструментов.

Без привлечения трудовых мигрантов ситуация на рынке труда может только ухудшаться. Уменьшение количества трудоспособного населения уже сегодня влияет на темпы экономического восстановления. В долгосрочной перспективе дефицит кадров может стать одним из главных барьеров для развития страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сформировался структурный дисбаланс на рынке труда – работодатели не могут найти нужных специалистов, тогда как многие украинцы не могут трудоустроиться из-за несоответствия навыков. Дефицит кадров больше не гарантирует работу, а ключом к трудоустройству становится переквалификация.

