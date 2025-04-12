Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: сумма в 2025-м выросла

В Украине в 2025 г. вырос налог на недвижимость. За каждый "лишний" квадрат вместо 100,5 грн надо заплатить 106,5 грн налога. Уведомление о необходимости уплатить налог на недвижимость должно поступить владельцам жилья до 1 июля 2025 года, а заплатить нужно в течение 60 дней.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Налог на недвижимость платится каждый год теми, кто имеет большую недвижимость. "Большая" в понимании Налогового кодекса – это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов. Если есть и квартира, и дом, то две эти цифры суммируются (т.е. большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

Кроме того, если квартира имеет площадь более 200 квадратов, а дом – более 600 квадратов, то нужно платить фиксированный налог в 25 тысяч. грн в год. Налог уплачивается в местный бюджет. К примеру, за квартиру во Львове налог получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье – запорожский.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при этом за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

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