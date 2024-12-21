Украинцы будут платить за въезд в ЕС: когда изменят правила и какая сумма

Украинцы примерно с весны 2025 года будут вынуждены платить за въезд в Европейский Союз. ЕС для всех третьих стран вводит дополнительный сбор информации (ETIAS) и плату, которую нужно будет вносить раз в три года. Стоимость – 7 евро (около 305 грн в эквиваленте).

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Как сообщает профильное издание etias-info, ETIAS расшифровывается как Европейская система информации и авторизации путешествий. Система будет проверять данные о безопасности и взимать плату с путешественников, которые посещают страны-члены ЕС с деловыми, туристическими, медицинскими или транзитными целями. Путешественники, которые посещают ЕС без виз, могут въезжать в страны-члены ЕС и Шенгенскую зону бесплатно и без какой-либо цифровой проверки безопасности до прибытия в Европу. ETIAS не является визой и его правильнее называть безвизом.

Если не будет задержек во внедрении, ETIAS должен вступить в силу в 2025 году . После начального запуска может быть короткий период (3-6 месяцев), в течение которого ETIAS не будет обязательным для путешествий. Как заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Гиппер: "мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года".

Система EES будет регистрировать имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда Все эти данные будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки.

Начиная с 2025 года около 1,4 млрд человек из более чем 60 безвизовых стран должны иметь разрешение на въезд в большинство стран ЕС.

"Имея действующее разрешение на въезд ETIAS, вы можете въезжать на территорию этих европейских стран так часто, как захотите, для краткосрочного пребывания – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако это не гарантирует въезд .Когда вы приедете, пограничник попросит показать ваш паспорт и другие документы и подтвердить, что вы отвечаете условиям въезда ", – говорится в документе.

Подача заявления на получение разрешения на въезд ETIAS стоит 7 евро, хотя некоторые путешественники освобождаются от этого сбора.

Однако, возможно, обработка заявки займет больше времени. Если так, вы получите решение в течение четырех дней. Обратите внимание, что этот период может быть продлен на срок до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию или до 30 дней, если вас пригласят на собеседование.

Срок действия ETIAS составляет три года. Как пересекать границу с ЕС:

подайте заявку на получение разрешения на въезд ETIAS заранее – до того, как вы приобретете билет или забронируете жилье;

убедитесь, что ваши паспортные данные совпадают с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS – вам будет отказано в посадке и въезде на границе, если они не совпадают;

убедитесь, что ваше разрешение на въезд ETIAS все еще действительно;

проверьте, как долго вы можете оставаться в европейских странах, нуждающихся в ETIAS;

убедитесь, что ваш паспорт действует в течение трех месяцев после предполагаемого выезда из европейских стран, требующих ETIAS – вам будет отказано во въезде на границе, если это не так (применяются исключения).

Решение о введении новой системы было принято Евросоюзом еще в 2016 году, а в 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры работы ETIAS. Сначала запуск системы планировали на 2022 год, но из-за разных обстоятельств, включая пандемию COVID-19, эти даты неоднократно переносились.

Важно отметить, что ETIAS не является визой. Это разрешение на безвизовый въезд, который не гарантирует автоматический доступ к ЕС. Окончательное решение о въезде всегда остается за пограничной службой конкретной страны. Система ETIAS предусматривает несколько льгот для отдельных категорий граждан:

дети до 18 лет и лица старше 70 лет могут получить разрешение бесплатно;

граждане, путешествующие с действующими шенгенскими или долгосрочными визами, не нуждаются в ETIAS;

для людей, пользующихся гуманитарными программами или имеющих документы о временной защите, также предусмотрены исключения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизили стоимость доставки документов – прежде всего загранпаспортов – для граждан, проживающих за границей. Теперь это будет стоить 6 долларов + 10 грн НДС.

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