Украинцы активно покупают литературу на деньги от государства: топ-10 книг

Украинцы массово подают заявки на получение денег от государства по программе "єКнига". Благодаря ей украинские издательства продали уже 90 тысяч книг.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Как отмечается, среди книг, которые молодые украинцы чаще всего покупали на деньги от государства, было два украинских.

Всего участники программы "єКнига" подали уже 100 000 заявок и купили более 90 000 книг. В топ-10 самых популярных книг среди 18-летних украинцев попали:

Колин Гувер - "Оставь, если любишь" .

. Сборник "Так никто не любил" .

. "Антология украинской поэзии XX ст. От Тычины до Жадана".

Х. Д. Карлтон – "Преследование Аделины" .

. Тейлор Дженкинс Рид – "Семь мужчин Эвелин Гьюго" .

. Тилли Коул – "Тысяча памятных поцелуев" .

. Брианна Вест – "Переломный год" .

. Джим Ловлесс – "Иди туда, где страшно, и будешь иметь, о чем мечтаешь" .

. Колин Гувер - "Останься, если любишь" .

. Пенелопа Дуглас – "Панк 57".

Программа "єКнига": какие условия и как податься

Программа "єКнига" стартовала в Украине с 16 декабря 2024 года. Она позволяет 18-летним украинцам и украинкам получить выплату 908 грн, которые можно потратить исключительно на книги на украинском языке.

Но получить средства могут те, кто зарегистрирован в приложении Действие. Для этого нужно:

войти в приложение и авторизироваться;

выбрать раздел "єКнига" в меню "Сервисы" ;

в меню ; открыть счет в одном из указанных банков;

подать заявку в рассрочку.

Но следует учитывать, что банковскую карту "єКнига" нельзя пополнить, а также с нее нельзя снять наличные или перевести средства на другие карты. Потратить деньги по программе "єКнига" можно в течение трех месяцев со дня начисления, иначе их вернут на счет Украинского института книги.

Список книжных магазинов, участвующих в программе, указан на сайте Украинского института книги. Но программа распространяется не только на печатные, но и книги в электронном или аудиоформате.

Также OBOZ.UA сообщал, что деньги "зимней тысячи" (т.н. тысячи Зеленского) украинцы неохотно тратят на книги. По состоянию на начало 2025 года на это было потрачено 94 млн грн – то есть только 2,5% общих расходов по программе. При этом средний чек тех, кто купил книги на деньги "Поддержки" за все время действия программы, составляет около 700 грн.

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