Украинцев за рубежом ждет серьезный удар: что заставит беженцев вернуться

Большинство украинцев, выехавших после начала полномасштабного российского вторжения, могут не вернуться на родину. Многие беженцы уже интегрировались в социумы тех стран, которые их приняли.

Так считает глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. По его данным, статус временной защиты за рубежом получили 5,2 млн украинцев.

Кто может остаться за границей

Он объяснил это тем, что граждане, которые социализировались в Евросоюзе и других странах, не захотят снова начинать все "с нуля". "Если они обустроились там и они там четыре года, то вряд ли. Моя оценка 70% украинцев, которые находятся за рубежом, вряд ли вернутся", – говорит Воскобойник.

Зато часть украинских беженцев все же вернется. Вероятнее всего, что это будет касаться некоторых категорий людей.

Какие украинцы поедут домой

"Скорее всего вернутся те, кто выбрали для себя сознательный путь социальных иждивенцев и для которых будет очень серьезным ударом отмена социальных выплат или их сокращение. Они скорее всего будут возвращаться", – говорит эксперт.

Кроме того, под высокие шансы на возвращение имеют высококвалифицированные украинцы, которые не смогли выучить язык стран проживания, не смогли подтвердить свои знания или специальность. Значительная часть из них, около 2,5 млн человек – это женщины.

"Это не какие-то забитые женщины, которые приехали и находятся в Европе. Тем не менее, не все из них смогли себе найти работу, которая соответствует квалификации. Не все смогли настроиться. Не все смогли трудоустроиться на том уровне, который бы отвечал их желаниям", – добавил Василий Воскобойник.

В то же время эксперт подчеркнул, что без возвращения значительной части украинцев стране будет чрезвычайно сложно обеспечить восстановление и экономический рост. Поэтому миграционный вопрос является стратегическим вызовом для государства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, возвращение украинцев из-за границы включили в новую Стратегию по внутренне перемещенным лицам, которую разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. В ближайшее время документ подадут на межведомственное согласование.

