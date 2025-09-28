Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. Это требование является обязательным, и на его выполнение отводится один месяц. Однако если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

При этом сам паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать ее на ID-карту никто не будет – однако только при условии, что речь не идет об исключительных случаях.

Среди последних – невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет. Так, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение 1 месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Также ID-карту выдадут при замене паспорта образца 1994 года. В частности, при:

Потере, краже, порче документа.

Изменении фамилии или других данных владельца.

При этом за само оформление ID-карты придется заплатить. Как рассказали в Госмиграционной службе, оформление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 558 грн. В эту сумму входят:

Стоимость административной услуги – 126 грн.

Стоимость бланка – 432 грн.

Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн:

За саму административную услугу – 126 грн.

За бланк – 432 грн.

Впрочем, для отдельной категории граждан предусмотрено оформление документа в форме карты предоставляется бесплатно. Такая возможность предоставляется гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и получают паспорт впервые.

Какой штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

На первый раз – предупреждение;

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

