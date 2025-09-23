Лишение прав и конфискация авто: украинцев предупредили о новых наказаниях за нарушение ПДД

В Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правила дорожного движения), в частности за нетрезвое вождение. Водителей будут штрафовать на десятки тысяч гривен, лишать прав и даже конфисковывать авто в пользу ВСУ во время военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Законодательные инициативы предусматривают как усиление контроля над нетрезвым вождением, так и новые штрафы за систематические нарушения правил, неправильные шины или шумные автомобили.

Самым строгим нововведением может стать конфискация транспортного средства в пользу ВСУ в случаях управления в состоянии опьянения во время военного положения. Билошицкий сообщил, что разработанный законопроект предусматривает обязательную эвакуацию авто на штрафплощадку, если водителя останавливают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Санкции планируют сделать еще более жесткими:

штраф до 51 тыс. грн;

лишение прав на несколько лет;

на несколько лет; в случаях повторных нарушений или во время действия военного положения – конфискация автомобиля в пользу ВСУ.

Таким образом власть хочет не только снизить аварийность, но и сделать наказание максимально ощутимым для нарушителей. В пакете законопроектов, которые сейчас прорабатываются, предусмотрены и другие нововведения:

систематические нарушения ПДД (проезд на красный, опасные обгоны, игнорирование пешеходов) – более высокие штрафы и лишение прав;

шины: обязательное использование зимних или всесезонных, штрафы до 8500 грн, повторные случаи – лишение прав;

скоростной режим: снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч и четкая градация наказаний;

снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч и четкая градация наказаний; электросамокаты и персональный транспорт: определение четких правил пользования и ответственности;

определение четких правил пользования и ответственности; пешеходы: обязательные светоотражающие элементы в темное время суток;

обязательные светоотражающие элементы в темное время суток; дрифт: штраф до 17 тыс. грн и лишение прав;

штраф до 17 тыс. грн и лишение прав; превышение шума: штрафы до 34 тыс. грн.

Также рассматривают систему штрафных баллов для водителей и возможность гражданам фиксировать нарушения с помощью мобильных приложений. По словам Билошицкого, штрафы и наказания – лишь часть стратегии. Не менее важными остаются качество дорог и инфраструктуры.

Сейчас в Украине ежедневно происходят сотни ДТП, значительная часть из которых связана с опасными перекрестками, отсутствующим освещением или плохим покрытием. Эксперты указывают на необходимость:

устранения "черных точек" аварийности;

обустройство качественного освещения трасс;

создания многоуровневых развязок и пешеходных переходов;

системного ремонта покрытия.

Положительный эффект уже дают камеры автофиксации. Сегодня в Украине работает 340 камер и более 330 участков контроля TruCAM. По данным полиции, в местах их установки количество аварий с тяжелыми последствиями существенно снизилось.

Параллельно патрульная полиция разрабатывает цифровые сервисы – в частности электронное оформление ДТП, которое уже тестируется. Планируется создание единой базы данных по европейскому образцу, что поможет анализировать причины аварий и предотвращать их повторение.

Отдельное внимание уделяется образовательным программам: дети в школах обязательно будут изучать основы безопасности дорожного движения. Отмечается, что это должно сформировать новую культуру ответственности среди будущих водителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. По правительственному законопроекту, срок добровольной уплаты штрафа предлагают увеличить с 10 до 15 дней.

