Украинцев штрафуют на 51 тысячу: за что наказывают водителей

В Украине управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказівается серьезным штрафом. В зависимости от тяжести нарушения он может составить от 17 до 51 тыс. грн.

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Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю светит штраф в 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Впрочем, это самое легкое наказание. Каждый следующий подобный проступок влечет за собой увеличение штрафа, а также дополнительную ответственность.

В частности, при повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами на 10 лет;

конфискация имеющегося в частной собственности нарушителя транспорта.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, а также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта

В то же время, по достижении 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность. Он может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца. Если своевременно его не обновить или не заменить, грозит штраф.

Так, паспорт-книжечка бессрочна, но в 25 и 45 лет граждане, получившие его, должны обновить данные – вклеить актуальную фотографию. Владельцам ID-карты этого делать не нужно, их документ имеет срок действия:

лицам от 14 до 18 лет такой паспорт выдается на 4 года;

после 18 лет паспорт-карта выдается на 10 лет.

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт нового образца, он считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользования, за пользование недействительным паспортом будет ждать наказание:

на первый раз – предупреждение;

во второй раз за год административное взыскание в размере 1-3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Денежная сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса. Ее размер в 2024 году составляет 17 грн. То есть владельцам недействительных паспортов придется оплатить 17-51 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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