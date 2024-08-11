Українців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки доведеться заплатити

По достижении 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность человека. Он может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца. Если своевременно его не обновить или не заменить, грозит штраф.

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Штраф за недействительный паспорт

Паспорт-книжечка бессрочна, но в 25 и 45 лет граждане, получившие его, должны обновить данные – вклеить актуальную фотографию. Владельцам ID-карты этого делать не нужно, их документ имеет срок действия:

лицам от 14 до 18 лет такой паспорт выдается на 4 года ;

; после 18 лет паспорт-карта выдается на 10 лет.

Если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт нового образца, он считается недействительным. Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользования, за пользование недействительным паспортом будет ждать наказание:

на первый раз – предупреждение ;

; во второй раз за год административное взыскание в размере 1-3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Денежная сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса. Ее размер в 2024 году составляет 17 грн. То есть владельцам недействительных паспортов придется оплатить 17-51 грн.

Обязательно ли заменять

Как пояснили в Государственной миграционной службе (ДМС), действующее законодательство не обязывает, но предусматривает обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию. Кроме того, "старый" паспорт обменивается на ID-карту в следующих случаях:

необходимость замены в связи с потерей, воровством, порчей, сменой фамилии или других данных владельца документа;

в связи с потерей, воровством, порчей, сменой фамилии или других данных владельца документа; если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Как оформить или обновить паспорт

В случае необходимости получить, обновить или заменить паспорт, на это дается 30 календарных дней. Сделать это можно, обратившись в три разных учреждения:

в ближайшее подразделение ДМС (независимо от места регистрации);

(независимо от места регистрации); в любой центр предоставления админуслуг (ЦНАП) (при условии, что там есть техническая возможность оформления биометрических документов);

(при условии, что там есть техническая возможность оформления биометрических документов); в Паспортном сервисе.

Паспорт гражданина Украины впервые выдается не позднее 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение. При обмене паспорта новый выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты, а в срочном порядке за 10 рабочих дней. Стоимость услуги составляет:

504 грн – за обычное оформление ;

; 874 грн – за срочное оформление.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине выросла стоимость оформления загранпаспорта. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований стоит 1598 грн, а оформление до 20 рабочих дней – 958 грн.

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