Украинцев хотят штрафовать на 34 тысячи: за что нужно будет платить

Украинских автомобилистов хотят наказывать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

На сколько хотят штрафовать украинцев

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Украинских водителей штрафуют на 51 тысячу

В то же время, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность, однако размер ее существенный. Так, по законодательству, штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю светит штраф в 17 тыс. грн, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами на 10 лет;

конфискация имеющегося в частной собственности нарушителя транспорта.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, а также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине могут ввести штраф за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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