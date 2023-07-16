Украинцев "разводят" на деньги по схеме "долг в мессенджере": как действуют мошенники
Мошенники ради обману украинцев пользуются схемой "друг просит взаймы в мессенджере". Для того чтобы не стать жертвой аферистов, следует знать простые правила безопасности.
Если в соцсети вы получили такое сообщение, не спешите отправлять средства, а сразу убедитесь, действительно ли вашему товарищу нужна финансовая помощь. Об этом пишет Киберполиция.
Украинцам нужно запомнить несколько правил безопасности, чтобы злоумышленникам не удалось вас обмануть:
- перезвоните другу по номеру, который вы точно знаете, а не по указанному на странице в соцсетях. Помните: если мошенник сломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле;
- спросите друга о том, что можете знать только вы – такой вопрос сразу разоблачит мошенника;
- напишите общим друзьям в соцсетях и спросите, не получали ли они подобных сообщений от человека, который просит у вас финансовую помощь.
"Мошенники, как правило, одновременно производят рассылку всем подписчикам сломанной страницы. Кроме того, призываем вас защитить свои аккаунты от возможного взлома. Это можно сделать так: создавайте надежные, сложные пароли и не используйте один пароль для нескольких ресурсов. Пароль должен содержать не меньше 8 символов, буквы, цифры и специальные символы", – рекомендуют в Киберполиции.
Также украинцам советуют по возможности:
- обновлять пароли в учетные записи и на электронных почтовых ящиках;
- включить двухфакторную аутентификацию повсюду, где есть такая возможность:
- не переходить по сомнительным гиперссылкам, даже если они поступили от друга.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцам массово рассылают электронные письма якобы со счетами-фактурами. На самом деле такие сообщения содержат вложения, открыв которые пользователь становится жертвой вредоносного приложения SmokeLoader.
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