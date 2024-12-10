Украинцев обманывают с "бесплатным газом" от "Нафтогаза": какую схему придумали мошенники

С началом холодного сезона в Украине активизировались мошенники, которые выманивают у граждан персональные данные и средства. Для обмана они "предлагают" получить немалую выплату или дрова для отопления дома.

Видео дня

Об этом сообщили в "Нафтогазе". В компании призвали клиентов сохранять бдительность и не предоставлять персональные данные и информацию о банковских картах незнакомцам.

"Мошенники распространяют ложную рекламу от имени Группы Нафтогаз. Фейковые публикации содержат информацию о выплате 5000 грн и предоставлении бесплатного газа украинцам", - отметили в НАК.

В "Нефтегазе" такие публикации назвали попыткой получить персональные данные и средства граждан. Учитывая это, клиентов призывали быть внимательными и запомнить, что компания не собирает заявления на предоставление безвозмездных услуг или выплату денег для оплаты за газ, а также не переходить по неизвестным ссылкам и доверять только официальным источникам.

Это уже не первый раз мошенники пользуются затруднительным положением, в котором оказались украинцы ради собственного обогащения. Ранее стало известно, что в интернете распространяют фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев, решивших получить по 1000 гривен зимней финансовой поддержки.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили масштабную мошенническую сеть колл-центров, которая обманула более 500 украинцев, нанеся ущерб более чем 100 миллионам гривен. В мошенничество было привлечено более 15 организаторов, более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний.

Колл-центры действовали в четырех офисах в Киеве и Чернигове, систематически обманывая граждан через фальшивые лотереи и программы лояльности. Операторы колл-центров звонили по телефону людям, сообщая о выигрышах в лотерее или программах лояльности. Чтобы получить "подарок", потерпевшие должны были уплатить стоимость доставки, которая фактически равнялась стоимости товара (мелких бытовых вещей или сувениров).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!