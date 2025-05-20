Украинцев обманывают фейковые Зеленский, Ермак и Малюк: где обнаружили подделку

В мессенджере Telegram обнаружили массовое создание фейковых аккаунтов выдающихся украинских политиков и общественных деятелей. В частности мошенники подделали страницы президента, его жены и главы Службы безопасности Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Среди тех, чьи фейковые аккаунты обнаружили в Telegram:

президент Украины Владимир Зеленский;

первая леди Елена Зеленская;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

глава СБУ Василий Малюк.

"Отметим, что у президента, первой леди и руководителя Офиса есть официальные аккаунты, которые имеют соответствующий знак верификации (синяя птичка), а деятельность председателя СБУ освещается на официальном верифицированном аккаунте Службы безопасности Украины. Все остальные каналы являются фейковыми", - напомнили в ЦПИ.

Эксперты отметили, что в некоторых случаях фейковые каналы создают на базе старых пабликов криптобирж. Для этого старые страницы просто переименовываются.

В последнее время в Украине фиксируется стремительный рост онлайн-мошенничества, в частности фишинговых атак, когда злоумышленники под видом известных маркетплейсов выманивают банковские данные и деньги пользователей. В частности мошенники в Украине начали массово звонить пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они под видом перерасчета выплат выманивают данные карты Ощадбанка и SMS-код, после чего списывают все средства с банковского счета.

Чтобы не стать жертвой, важно проверять адрес сайта, пользоваться только официальными приложениями, избегать предоплаты и не вводить платежную информацию на сомнительных ресурсах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая мошенническая схема: злоумышленники звонят людям, выдают себя за силовиков и обвиняют в государственной измене. По этой схеме уже пострадала пенсионерка из Тернополя, которая потеряла более 400 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!