Пугают обвинением в госизмене, а потом выманивают деньги: в Украине появилась новая мошенническая схема

В Украине появилась новая мошенническая схема, злоумышленники звонят людям, выдают себя за силовиков и обвиняют в государственной измене. По этой схеме уже пострадала пенсионерка из Тернополя, которая потеряла более 400 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Главное управление полиции в Тернопольской области. Цинизм аферы заключается в том, что мошенники используют страх перед войной, репрессиями и правоохранительной системой, чтобы выманить у людей крупные суммы средств.

Жертвой такой атаки стала 68-летняя жительница областного центра, которая потеряла более 400 тысяч гривен. Как сообщили в Нацполи, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем одной из украинских силовых структур. Он сообщил, что против нее открыто уголовное дело по подозрению в государственной измене. Якобы пенсионерка покупала лекарства у лиц, находящихся на временно оккупированной территории, а следовательно - финансировала врага.

Мошенник давил психологически, создавая впечатление, что ее уже вот-вот арестуют, но при этом "дал шанс" избежать ответственности - мол, надо перечислить средства для "смягчения ситуации". В страхе и растерянности женщина не обратилась в полицию, а на следующий день пошла в обменник и перевела на указанный счет 9 100 долларов США и 1 000 евро.

Только после этого она осознала, что стала жертвой мошенничества. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Правоохранители в очередной раз подчеркивают, что ни один представитель полиции, СБУ или других силовых структур не имеет права требовать деньги за "решение вопроса", "закрытие дела" или "смягчение наказания". Если вы получили звонок с подобными угрозами следует сохранять спокойствие, не надо действовать на эмоциях, сразу следует завершить разговор и звонить на 102.

Полиция также советует никогда не доверять лицам, которые представляются должностными лицами по телефону, особенно если они требуют деньги или угрожают уголовными производствами. Единственный верный путь - проверять информацию напрямую через официальные каналы и не передавать средства посторонним лицам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

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