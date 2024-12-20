Украинцев не пускают через границу без транспорта, на пунктах пропуска внушительное количество машин: где в очередях больше 100 авто

Утром 20 декабря на ряде пунктов пропуска на украинской границе наблюдается скопление легковых автомобилей – от 5 до 120 единиц. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 100 легковых авто, 3 автобуса;

"Угринов" (граница с Польшей) – 40 легковых авто;

"Рава-Русская" (граница с Польшей) – 20 легковых авто;

"Грушев" (граница с Польшей) – 30 легковых авто, 13 автобусов;

"Краковец" (граница с Польшей) – 120 легковых авто, 25 автобусов;

"Шегини" (граница с Польшей) – 100 легковых авто, 17 автобусов;

"Смильныца" (граница с Польшей) – 10 легковых авто, 3 автобуса;

"Малый Березный" (граница со Словакией) – 25 легковых авто;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 25 легковых авто, 3 автобуса;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;

"Дзвинкове" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто;

"Косино" (граница с Венгрией) – 30 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом

В свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.

Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн лей (свыше 383 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 20 декабря 2024 на украинско-польской границе начнет работу автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", что уменьшит нагрузку на другие переходы. Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется по завершении строительства инфраструктуры.

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