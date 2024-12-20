Украинцев не пускают через границу без транспорта, на пунктах пропуска внушительное количество машин: где в очередях больше 100 авто
Утром 20 декабря на ряде пунктов пропуска на украинской границе наблюдается скопление легковых автомобилей – от 5 до 120 единиц. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:
- "Устилуг" (граница с Польшей) – 100 легковых авто, 3 автобуса;
- "Угринов" (граница с Польшей) – 40 легковых авто;
- "Рава-Русская" (граница с Польшей) – 20 легковых авто;
- "Грушев" (граница с Польшей) – 30 легковых авто, 13 автобусов;
- "Краковец" (граница с Польшей) – 120 легковых авто, 25 автобусов;
- "Шегини" (граница с Польшей) – 100 легковых авто, 17 автобусов;
- "Смильныца" (граница с Польшей) – 10 легковых авто, 3 автобуса;
- "Малый Березный" (граница со Словакией) – 25 легковых авто;
- "Ужгород" (граница со Словакией) – 25 легковых авто, 3 автобуса;
- "Тиса" (граница с Венгрией) – 5 легковых авто;
- "Дзвинкове" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто;
- "Косино" (граница с Венгрией) – 30 легковых авто;
- "Лужанка" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.
Пешеходов не пропускают через границу
В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:
- "Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);
- "Устилуг";
- "Угринов";
- "Рава-Русская";
- "Грушев";
- "Краковец";
- "Смильница".
На границе со Словакией – "Ужгород".
На границе с Венгрией – "Тиса".
На границе с Румынией – "Дьяково".
В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:
- ради обеспечения безопасности;
- из-за проведения ремонтов и пр.
Украина и Румыния соединятся еще одним пограничным переходом
В свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.
Мост построят между закарпатским селом Белая Церковь и румынским городом Сигету Мармацией. Здесь же планируют построить и пункт пропуска.
Завершение строительства намечено на январь 2025 года. После этого объект будет вводиться в эксплуатацию. Общая стоимость проекта составляет 168,7 млн лей (свыше 383 млн грн).
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, 20 декабря 2024 на украинско-польской границе начнет работу автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховичи", что уменьшит нагрузку на другие переходы. Пункт будет открыт для пассажирского и грузового транспорта, а пропуск пешеходов начнется по завершении строительства инфраструктуры.
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