Украинцев начали атаковать мошенники в Instagram: как работает схема с "синей галочкой"

Украинцев массово атакуют мошенники, которые обещают синюю галочку в Instagram и выманивают логины, пароли и коды подтверждения через фишинговые сайты. После ввода данных пользователи теряют доступ к аккаунтам, а злоумышленники часто требуют деньги за "возвращение" страницы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Синяя отметка в Instagram давно перестала быть лишь атрибутом звезд.

К ней стремятся блогеры, предприниматели, волонтеры, активисты и даже обычные пользователи, которые хотят защитить свой профиль от подделок. Именно эта массовость и сыграла на руку мошенникам: они используют популярность верификации, чтобы выманивать персональные данные.

Злоумышленники маскируются под компанию Meta и создают иллюзию "ограниченного предложения" – мол, пользователю доступна упрощенная процедура получения синей галочки. По данным правоохранителей, схема выглядит так:

сообщение-ловушка: пользователь получает письмо на электронную почту или сообщение в мессенджере якобы от Meta или Instagram с предложением пройти верификацию;

фальшивая ссылка: в сообщении содержится ссылка, по которой предлагают перейти для подтверждения аккаунта;

фишинговый сайт: ссылка ведет на поддельный сайт, который визуально почти не отличается от настоящего Instagram;

похищение доступа: на странице пользователя просят ввести логин, пароль и код из SMS, после этого данные мгновенно попадают к мошенникам;

блокировка владельца: злоумышленники меняют настройки безопасности, и владелец аккаунта теряет доступ;

шантаж: дальше могут требовать деньги за "возвращение" страницы, но даже после оплаты доступ обычно не восстанавливают.

Кроме потери аккаунта, жертвы рискуют значительно больше. Через взломанный профиль мошенники могут:

писать вашим друзьям и просить деньги;

распространять фейковые сборы или вредоносные ссылки;

получить доступ к привязанным сервисам, в частности почте или бизнес-страницам.

Таким образом, один неосторожный клик может вызвать цепную атаку на других пользователей. В Нацполиции отмечают, что Instagram никогда не присылает личные сообщения или письма с предложением пройти верификацию. Все официальные действия по синей галочке происходят исключительно через настройки самого приложения. Чтобы обезопасить себя, стоит:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не вводить логин, пароль и коды подтверждения на сторонних сайтах;

включить двухфакторную аутентификацию;

проверять адрес сайта даже в случае очень "убедительного" дизайна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 80% случаев онлайн-мошенничества в Украине в 2025 году были связаны не с техническим взломом счетов, а с манипуляциями самими клиентами. Речь идет о схемах, при которых люди собственноручно подтверждают переводы, находясь под психологическим давлением мошенников.

