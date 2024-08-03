Украинцев на тысячи гривен штрафуют за сжигание травы: наказать могут даже оказавшихся рядом

В Украине за сжигание травы могут оштрафовать на сумму от 3060 до 6120 грн. Если же пожар приведет к значительным последствиям, штраф может быть значительно больше.

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Иногда наказать могут даже тех, кто траву не поджигал. Например, как говорится в материалах дела №371/1455/23, "нарушителю" удалось отменить протокол и штраф на 3060 грн, потому что траву он не поджигал.

Истец объяснил, что он находился на улице Нова в селе Полевое Обуховского района Киевской области и увидел в конце огорода дым. Потом подошел с вилами, чтобы растянуть и потушить огонь, именно в этот момент его и оштрафовали.

"С целью выяснить в чем причина, взял вилы и пошел к дороге, где увидел, что дымит бумага, журналы, путевки, накладные и прочее. В целях прекращения дыма, вилами начал растягивать бумагу. В это время подъехала машина марки "Шкода ", из которой вышел водитель, показал удостоверение инспектора ГСЧС и начал дымящий кричать на его объяснение не реагировал", – говорится в материалах дела.

Наказать могут в том случае, если вы сожгли ветки дерева. Как говорится в материалах дела №738/680/24, Минский районный суд Черниговской области отказал местной женщине, которая просила отменить штраф.

Как говорится в материалах дела, на 3060 грн его оштрафовали за то, что она сожгли "зеленые насаждения" на ул. Дружбы в пгт. Макошино Корюковского района Черниговской области.

"Она сжигала ветви плодового дерева, которое росло на его приусадебном участке, а потому сжигание произошло в отношении антропогенной растительности, а не природной, за поджег которой законодатель не предусмотрел ответственность в этом случае. По мнению истца, протокол составлен лицом, не имеющим полномочий на его составление", – говорится в материалах дела.

Какие штрафы предусмотрены законом

В целом сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности карается штрафом в размере от 3060 до 6120 грн. Штраф для должностных лиц составляет 15-21 тыс. грн. Однако цифры могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда.

Наибольшие штрафы – 90-150 тыс. грн – выписывают за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если при пожаре погибли люди, можно получить до 2-5 лет лишения свободы.

Сжигать листья, траву и другую растительность запрещено, поскольку при активном горении растительных остатков вместе с дымом в атмосферу выделяется ядовитая смесь. В ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и т.д.

Кроме того, земляной покров, на котором сжигают траву, восстанавливается только через 5-6 лет. Сжигание растительности приводит к загрязнению почвы, воздуха и воды, а также может привести к возгоранию в лесных зонах.

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