Украинцам планируют бесплатно поставлять дрова: кто может рассчитывать на помощь

Украинское правительство готовится обеспечить уязвимые группы населения на прифронтовых территориях топливной древесиной на зиму, координируя усилия с международными партнерами и Украинским гуманитарным фондом. Сбор данных и оценка потребностей позволят эффективно распределить помощь среди внутренне перемещенных лиц, ветеранов, пожилых людей, лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий.

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Об этом рассказали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Этот вопрос стал одним из ключевых во время совещания под председательством Вицепремьера Ирины Верещук. Участники обсудили шаги по подготовке к зиме и детали плана помощи.

Основное внимание было уделено сбору данных для оценки потребностей населения в топливной древесине. Уязвимыми группами, нуждающимися в этой помощи являются:

внутренне перемещенные лица;

ветераны войны;

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

приемные семьи;

безработные и малообеспеченные граждане.

Оценка потребностей позволит определить количество необходимых ресурсов и эффективно распределить помощь. Кроме оценки потребностей обсуждались вопросы доставки, распределения и выгрузки дров.

Обеспечение логистических процессов является ключевым фактором для своевременной помощи. Финансирование этого проекта будет осуществляться за счет международных партнеров и Украинского гуманитарного фонда (UHF), аккумулирующего средства для обеспечения населения в зимний период 2024-2025 года.

По результатам совещания военные администрации (ОВА) получат соответствующие рекомендации для внесения корректировок в свои планы. Это поможет быстрее и эффективнее начать подготовку к отопительному сезону. Ирина Верещук отметила важность продолжения работы правительства для обеспечения комфортных условий жизни уязвимых категорий граждан в зимний период.

Аналитики прогнозируют, что предстоящая зима будет очень тяжелой, поэтому подготовка к отопительному сезону является приоритетной задачей. Для эффективного распределения помощи будут собраны данные о жителях прифронтовых территорий. После проведения оценки потребностей будет определено необходимое количество дров для каждой категории уязвимых граждан. Это позволит обеспечить всех нуждающихся в помощи и избежать нехватки ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харьковской области планируется внедрение экспериментального проекта по поставкам сжиженного газа как гуманитарной помощи для уязвимых слоев населения на прифронтовых территориях. Этот проект направлен на обеспечение людей необходимыми ресурсами во время зимнего периода и предполагает дальнейшее масштабирование других регионов.

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