Украинцев массово "выгоняют" из государственного жилья в Польше: в какой ситуации оказались беженцы
Власти Польши ужесточили правила жилищной поддержки беженцев из Украины. Вследствие этого в некоторых регионах страны резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье.
Об этом сообщает Rzeczpospolita. Также отмечается, что в стране в целом резко сократилось количество центров коллективного расселения, где предоставляли субсидированное жилье.
Как изменилась ситуация с жильем
В прошлом году в Польше насчитывался 1071 центр коллективного размещения, где проживало около 22,4 тыс. украинских беженцев. Впрочем, только с ноября их численность сократилась почти вдвое, а самые заметные изменения произошли в регионах компактного расселения:
- Малопольское воеводство – с 7092 в декабре 2024 года до 4146;
- Силезское воеводство – с 3135 до 1672 человек.
Почему украинцы выезжают
По данным польского правительства, за полтора года из государственной казны потратили на субсидирование жилья для украинских беженцев более миллиарда злотых(около $30 млн). А именно:
- в 2024 году – более 804 млн злотых;
- за первые шесть месяцев 2025-го – более 267 млн злотых.
На этом фоне с 1 ноября в Польше изменились правила расселения беженцев из Украины. С этого дня:
- государство прекратило софинансирование проживания в центрах коллективного расселения украинцев, проживающих в Польше год или дольше;
- отменено так называемое "гуманитарное освобождение" – налоговые и таможенные льготы, а также административные упрощения для предоставления гуманитарной помощи;
- украинцы, которые получают польскую пенсию, должны платить 15 злотых в день за проживание.
Новые правила лишают права на проживание людей из всех категорий, которые не считаются чрезвычайно уязвимыми. В частности доступ к жилью потеряли:
- семьи с тремя детьми в возрасте старше семи лет;
- лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и получают пособие по уходу;
- все "новые" беженцы, не относящиеся к уязвимым группам.
Как украинцев подталкивали к независимости
До вступления нового закона в силу все украинские беженцы имели право на бесплатное проживание в центрах в течение первых трех месяцев после регистрации статуса временной защиты в Польше. Те же из них, кто оставался дольше, должны были самостоятельно платить 40-60 злотых в день, в зависимости от продолжительности пребывания.
Впрочем, по состоянию на июль 2025 года около 50% украинцев со статусом временной защиты самостоятельно покрывали расходы на проживание. Поэтому, лишая остальных украинцев доступа к бесплатному жилью, в Министерстве внутренних дел стремятся подтолкнуть их к интеграции в общество и трудоустройству, выехать или покрыть полную стоимость своего жилья.
Ранее OBOZ.UA сообщал об исследовании Народного банка Польши, согласно которому в 2025 году 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи. В основном речь идет об аренде (72%), но 9% купили собственное жилье. Поэтому количество людей, проживающих в коллективных центрах, уменьшилось – теперь это преимущественно лица в возрасте от 45 лет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!