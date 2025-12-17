Украинцев массово "выгоняют" из государственного жилья в Польше: в какой ситуации оказались беженцы

Власти Польши ужесточили правила жилищной поддержки беженцев из Украины. Вследствие этого в некоторых регионах страны резко сократилась численность украинцев, проживающих в субсидируемом государством жилье.

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Также отмечается, что в стране в целом резко сократилось количество центров коллективного расселения, где предоставляли субсидированное жилье.

Как изменилась ситуация с жильем

В прошлом году в Польше насчитывался 1071 центр коллективного размещения, где проживало около 22,4 тыс. украинских беженцев. Впрочем, только с ноября их численность сократилась почти вдвое, а самые заметные изменения произошли в регионах компактного расселения:

Малопольское воеводство – с 7092 в декабре 2024 года до 4146;

– с 7092 в декабре 2024 года до 4146; Силезское воеводство – с 3135 до 1672 человек.

Почему украинцы выезжают

По данным польского правительства, за полтора года из государственной казны потратили на субсидирование жилья для украинских беженцев более миллиарда злотых(около $30 млн). А именно:

в 2024 году – более 804 млн злотых ;

; за первые шесть месяцев 2025-го – более 267 млн злотых.

На этом фоне с 1 ноября в Польше изменились правила расселения беженцев из Украины. С этого дня:

государство прекратило софинансирование проживания в центрах коллективного расселения украинцев, проживающих в Польше год или дольше;

отменено так называемое "гуманитарное освобождение" – налоговые и таможенные льготы, а также административные упрощения для предоставления гуманитарной помощи;

украинцы, которые получают польскую пенсию, должны платить 15 злотых в день за проживание.

Новые правила лишают права на проживание людей из всех категорий, которые не считаются чрезвычайно уязвимыми. В частности доступ к жилью потеряли:

семьи с тремя детьми в возрасте старше семи лет ;

; лица, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и получают пособие по уходу;

и получают пособие по уходу; все "новые" беженцы, не относящиеся к уязвимым группам.

Как украинцев подталкивали к независимости

До вступления нового закона в силу все украинские беженцы имели право на бесплатное проживание в центрах в течение первых трех месяцев после регистрации статуса временной защиты в Польше. Те же из них, кто оставался дольше, должны были самостоятельно платить 40-60 злотых в день, в зависимости от продолжительности пребывания.

Впрочем, по состоянию на июль 2025 года около 50% украинцев со статусом временной защиты самостоятельно покрывали расходы на проживание. Поэтому, лишая остальных украинцев доступа к бесплатному жилью, в Министерстве внутренних дел стремятся подтолкнуть их к интеграции в общество и трудоустройству, выехать или покрыть полную стоимость своего жилья.

Ранее OBOZ.UA сообщал об исследовании Народного банка Польши, согласно которому в 2025 году 81% украинцев обеспечивают себя жильем без посторонней помощи. В основном речь идет об аренде (72%), но 9% купили собственное жилье. Поэтому количество людей, проживающих в коллективных центрах, уменьшилось – теперь это преимущественно лица в возрасте от 45 лет.

