Украинцев массово штрафуют за мат: платить надо за ругань на улице и дома

В Украине ежедневно суды выписывают десятки протоколов со штрафами за мат в публичных местах. Размер штрафов составляет до 85 грн. Если же, например, использовать нецензурную брань по отношению к членам семьи даже дома, это может считаться домашним насилием, а размер штрафа может увеличиться до 170 грн. В любом случае дополнительно придется заплатить 605 грн судебного сбора.

Как говорится в данных судебного решения, только за один день, 16 апреля, судьями по всей стране было принято около 50 протоколов о наложении штрафов на публично матерящихся. Речь идет о нарушении статьи 173 Кодекса об административных правонарушениях.

К примеру, 16 апреля Херсонский городской суд оштрафовал женщину на 170 грн плюс 605 грн судебного сбора за то, что она ругала свою дочь, используя нецензурную лексику. Речь идет о деле №766/3496/24. В этот же день судья Магдалиновского районного суда Днепропетровской области на 85 грн (плюс 605 грн судебного сбора) оштрафовал мужчину, постучавшего в чужую дверь и выкрикнув нецензурное слово.

Также 16 апреля не повезло жителей Харьковской области. Она обозвала женщину на улице, используя нецензурные слова. Судья Дергачевского районного суда Харьковской области оштрафовал ее на 51 грн (плюс 605 грн судебного сбора).

"В соответствии с ч. 2 ст. 308 КУоАП в случае неуплаты штрафа в срок постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в отдел государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом. В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взимается двойной размер штрафа, а также расходы на учет совершенного правонарушения", – объясняется в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году необходимо уплатить налоги за свои машины. Под налогообложение попадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат (около 2,7 млн. грн.). Размер налога составляет 25 тыс. Грн.

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