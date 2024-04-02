Украинцы должны заплатить налоги за свои авто: какие и сколько есть времени

В Украине в 2024 году необходимо заплатить налоги за свои машины. Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат (около 2,7 млн грн). Размер налога составляет 25 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Минэкономики обнародовало список из 184 моделей авто, подпадающих под "налог на роскошь". Их стало на 41 меньше, чем в прошлом. В списке упоминаются такие марки как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Журналисты Вihus выяснили, что в список автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 году, вообще не попали автомобили марки Ferrari. "Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта auto.ria. Две SF90 в 2022 году сейчас продаются за 650 тыс долл и 800 тыс долл - дороже была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко", - говорится в материале.

До 1 июля физлицам, имеющим соответствующие автомобили в собственности, должны разослать налоговые уведомления-решения по уплате 25 000 грн налога. Сроки уплаты транспортного налога – в течение 60 дней после получения уведомления-решения.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют карточки физических лиц. Например, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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