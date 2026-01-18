Украинцев массово обманывают легким заработком в интернете: как не попасть на крючок аферистов

Мошенники массово маскируют обман под "легкую онлайн-работу", выманивая деньги и персональные данные украинцев через привлекательные обещания быстрого заработка. Однако, реальный работодатель никогда не просит платить за работу или передавать банковские данные – в случае подозрения следует сразу обращаться в полицию.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Объявления о быстром и простой заработок все чаще появляются в социальных сетях, мессенджерах и даже в комментариях под популярными сообщениями.

Свободный график, минимальные требования, работа "с телефона" и гарантированный доход выглядят особенно привлекательно в условиях экономической нестабильности. Именно на это и рассчитывают мошенники, которые массово используют схемы псевдотрудоустройства.

Как предупреждают правоохранители, злоумышленники выдают себя за работодателей или представителей "международных компаний" и предлагают так называемую легкую онлайн-работу. Чаще всего речь идет о выполнении простых действий, поставить лайк, написать комментарий или отзыв, подписаться на страницу или выполнять функции "онлайн-ассистента". Для создания иллюзии надежности на первом этапе мошенники могут даже выплатить небольшую сумму – несколько десятков или сотен гривен.

После этого условия резко меняются. Потенциальной жертве сообщают, что для доступа к более "серьезным" и более прибыльным заданиям необходимо оплатить активацию аккаунта, комиссию, обучение или специальный доступ. Иногда суммы небольшие, что снижает бдительность, но после первого платежа требования только возрастают.

В отдельных случаях мошенники идут еще дальше – пытаются получить реквизиты банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли из SMS или убеждают установить сторонние приложения. Это открывает им доступ к банковским счетам, персональным данным или позволяет полностью контролировать финансы жертвы. Следствием может стать не только потеря денег, но и оформление кредитов или дальнейшее использование данных в преступных схемах.

Полиция отмечает, что ни один реальный работодатель не требует денег за трудоустройство или "доступ к работе". Также настоящие компании никогда не просят передавать банковские реквизиты, коды подтверждения или устанавливать сомнительные программы. Перед согласованием на любое предложение стоит проверять информацию о компании через официальные сайты, государственные реестры и открытые источники.

Правоохранители призывают украинцев быть максимально внимательными в интернете, особенно когда речь идет о финансовых вопросах. В случае обнаружения подозрительных объявлений или если вы уже стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно обратиться в полицию и заблокировать все финансовые операции.

