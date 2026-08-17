Украинцев массово незаконно освобождают от мобилизации и снимают с учета: какие схемы выявили в ТЦК, ВЛК и вузах

Украинские правоохранители разоблачили должностных лиц территориальных центров комплектования (ТЦК), военно-медицинских комиссий (ВМК) и военнослужащих, причастных к схемам незаконного освобождения от мобилизации и снятия военнообязанных с учета. В результате некоторые руководители ТЦК, не имея никаких сбережений, за год становились гривневыми миллионерами.

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Об этом сообщил СМИ и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе. В рамках проведенной операции было проведено около 100 обысков в различных регионах страны.

Какие схемы были раскрыты

По словам Цуцкиридзе, махинации редко происходят с участием только одного чиновника – обычно это организованные группы с распределением ролей.

Ровенская область

Должностное лицо районного ТЦК создало преступную группу с участием гражданских лиц. За денежное вознаграждение они обещали оказать влияние на должностных лиц для оформления документов о негодности к военной службе с последующим исключением из учета.

Херсонская область

Правоохранители зафиксировали схему с участием должностного лица ТЦК, старшего офицера, оператора ТЦК и сотрудника ЦНАП. За 7000 долларов с человека они вносили недостоверные данные в военно-учетные документы и электронный реестр "Оберег".

Операция "Декларант"

Для выявления скрытого имущества фигурантов схем Нацполиция совместно с ГБР и Специализированной прокуратурой в сфере обороны развернула масштабную операцию под названием "Декларант", в рамках которой правоохранители провели более 100 обысков в различных регионах Украины. Проверки касались возможного незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях.

"Если на незаконных решениях зарабатывают, стоит смотреть шире — откуда у чиновника активы, соответствуют ли они его законным доходам, не оформлялось ли имущество на родственников или других лиц", – подчеркнул Цуцкиридзе.

Среди фигурантов расследования:

должностные лица ТЦК и СП;

члены ВЛК и медицинских экспертных групп;

руководители высших учебных заведений;

другие субъекты декларирования.

Миллионное состояние "из ниоткуда" у руководителя ТЦК

Ярким примером незаконного обогащения Цуцкиридзе назвал дело начальника одного из районных ТЦК и СП Черновицкой области. В декларации за 2023 год чиновник указал 0 грн сбережений, а в 2024 и 2025 годах он внезапно отразил $115 тыс. и $120 тыс. наличными соответственно. В ходе обысков у него изъяли более $100 тысяч наличными.

В настоящее время изъятые материалы и финансовые документы переданы в НАЗК для проведения мониторинга образа жизни. При наличии оснований чиновнику будет объявлено подозрение, а решение относительно необоснованных активов будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

OBOZ.UA ранее уже сообщал об одной из таких схем. В Киеве разоблачили частные лицеи, где за 10 тысяч долларов США мужчин оформляли преподавателями для получения отсрочки, однако в учебных заведениях уклонисты почти не появлялись.

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