Украинцев через суды заставляют заплатить налоги за свои старые квартиры и дома: сколько и в каком случае нужно платить

В Украине все еще продолжается срок уплаты налогов на квартиры и дома (при условии, если площадь превышает "норму"). Государственная налоговая служба продолжает через суды получать с должников налоги, которые они не уплатили еще с прошлых лет.

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К примеру, в решении по делу №460/6452/24, Ровенский окружной административный суд обязал украинца долг в размере 5947,10 грн. "Взыскать в бюджет налоговый долг в общей сумме 5947,10 грн. по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплаченный физическими лицами, являющимися собственниками объектов жилой недвижимости", – говорится в материалах дела.

В то же время, в решении по делу №120/1749/24 говорится, что Винницкий окружной административный суд обязал заплатить долг в размере 11764,99 грн. "Согласно материалам налоговое требование направлялось ответчику путем направления заказного письма по определенному им налоговому адресу и вручено последнему 26.10.2023", – говорится в материалах.

Сколько времени для уплаты налога и сколько нужно заплатить?

В 2024-м украинцы должны заплатить за 2023-й. Уведомление о необходимости уплатить налог должно было поступить до 1 июля. В Государственной налоговой службе заявили, что отправили более 3,2 миллиона налоговых уведомлений-решений на сумму 6,6 миллиарда гривен, из которых 1,6 миллиарда уже поступило в местные бюджеты.

То есть в среднем пришлось платить 2062,5 грн каждому. Налог на жилую недвижимость рассчитывается за площадь, превышающую следующие пороги:

квартиры: 60 квадратных метров;

жилые дома: 120 квадратных метров;

Комбинированная жилая недвижимость: 180 квадратных метров.

Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, включая доли. Ставки налога для объектов жилой и нежилой недвижимости устанавливаются местными советами в зависимости от месторасположения и типа недвижимости.

Они не могут превышать 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2023 году минимальная заработная плата составила 6700 гривен, следовательно, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 гривен.

У физлица в 2023 году была квартира общей площадью 65 квадратных метров. Налог рассчитывается следующим образом:

определяем площадь, превышающую не облагаемую налогом норму: 65 – 60 = 5 кв. м.;

умножаем полученную площадь на ставку налога: 5*100,5 = 502,5 гривны.

Если общая площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или дома – 500 квадратных метров, сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год на каждый такой объект. Налоговые сообщения-решения об уплате налога направляются плательщикам до 1 июля года, следующего за отчетным.

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней со дня вручения уведомления. Плательщики имеют право обратиться в налоговые органы для сверки данных по:

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