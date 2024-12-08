Украинцев будут штрафовать за "незаконную" форму одежды: сколько придется заплатить и за что

В Украине установлен штраф за незаконное ношение военной формы – от 2 550 до 6 800 грн в зависимости от нарушения с конфискацией формы. Повторное нарушение карается более высокими штрафами или общественными работами.

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OBOZ.UA разобрался, что может угрожать украинцам за незаконное ношение военной формы. 6 июня 2019 года Верховная Рада Украины приняла Закон №9217, регулирующий административную и уголовную ответственность за незаконные действия по военной форме, государственным наградам, местам захоронения и памятникам, посвященным защитникам Украины.

Законодательство Украины предусматривает, что ношение военной формы, ее элементов или знаков разрешения разрешено только определенным категориям лиц. Это военнослужащие, курсанты, резервисты, военнообязанные во время собрания, лицеисты и отставники с правом ношения формы. Незаконное использование формы является административным правонарушением:

за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 2550 до 3400 грн с конфискацией формы;

предусмотрено предупреждение или штраф от 2550 до 3400 грн с конфискацией формы; повторное нарушение в течение года влечет штраф от 3400 до 6800 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Полиция имеет право проверять документы у лиц, носящих военную форму, и составлять протоколы о нарушениях. Законом также определены штрафы за незаконное обращение государственных наград:

покупка, продажа или обмен наград карается штрафом от 850 до 1700 грн с конфискацией;

карается штрафом от 850 до 1700 грн с конфискацией; незаконное изготовление или сбыт наград обойдется нарушителю в 1700–3400 грн;

обойдется нарушителю в 1700–3400 грн; повторное нарушение предусматривает штрафы вдвое больше.

Эти меры направлены на сохранение авторитета государственных наград и недопущение их коммерциализации. Одним из важных положений закона является установление уголовной ответственности за поругание памятниками и местами захоронения защитников Украины. За такие действия предусмотрено:

ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет;

сроком от 3 до 5 лет; лишение свободы на тот же срок в случае тяжких правонарушений.

Эти изменения призваны защитить историческое и культурное наследие, связанное с подвигами украинских военных. Закон четко определяет, что право на ношение военной формы имеют:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других формирований;

резервисты и военнообязанные во время собрания;

курсанты военных учебных заведений;

лицеисты военных лицеев;

лица, уволенные в запас или отставку, если у них такое право.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут начать штрафовать водителей за езду в зимний период на летней резине. Ожидается, что размер наказания составит 340 грн. для легковых автомобилей и 8 500 грн. для грузовиков и автобусов.

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