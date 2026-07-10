Украинцам заплатят до 3100 грн: кому предоставят средства и какие условия получения

Украинцы, имеющие право на разовую денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата произойдет автоматически, однако части граждан придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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Соответствующий порядок определен постановлениями Кабинета министров № 602 от 13 мая 2026 года и № 1396 от 27 декабря 2023 года. А о правилах подачи заявления онлайн напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Речь идет об ежегодной государственной поддержке ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников, жертв нацистских преследований и других категорий граждан, имеющих соответствующий статус в соответствии с законом.

Кто получит 3100 грн, а кому дадут меньше: список категорий

3100 грн выплатят лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам с инвалидностью вследствие войны I группы;

выплатят лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам с инвалидностью вследствие войны I группы; 2900 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны II группы;

– лицам с инвалидностью вследствие войны II группы; 2700 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны III группы;

– лицам с инвалидностью вследствие войны III группы; 1000 грн – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей;

– участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей; 650 грн – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, а также отдельным категориям вдов и вдовцов;

– членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, а также отдельным категориям вдов и вдовцов; 450 грн – участникам войны, бывшим узникам нацистских лагерей, лицам, которых принудительно вывозили на работы, и другим категориям, определенным законодательством.

Кому деньги перечислят автоматически

Большинству украинцев дополнительно обращаться в государственные органы не нужно. Автоматически выплату получат:

пенсионеры, имеющие право на пособие;

граждане, состоящие на учете в Пенсионном фонде в качестве получателей жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

другие категории, информация о которых уже имеется в государственных реестрах.

Пенсионерам средства выплатят вместе с августовской пенсией. В целом помощь должны перечислить ко Дню Независимости.

Если ветеран войны в настоящее время проходит военную службу, выплату он получит не через Пенсионный фонд. Средства будут перечисляться через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек проходит службу или работает. Для этого соответствующие списки формируют и подают сами воинские части и работодатели.

Кому необходимо подать заявление самостоятельно

Лично обратиться в Пенсионный фонд необходимо тем, кто одновременно:

имеет право на выплату;

не является пенсионером;

не получает жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг;

не проходит военную службу.

Подать заявление можно до 1 августа 2026 года. Если человек не успел сделать это в указанный срок, законодательство позволяет обратиться позже – до 1 октября 2026 года.

Если право на пособие возникло до 24 августа, но выплату человек так и не получил, он также может обратиться в Пенсионный фонд. В таком случае средства должны быть выплачены до 1 ноября 2026 года.

Как подать заявление онлайн

Подать документы можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

Авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или другими способами.

В меню "Взаимодействие с ПФУ" выбрать услугу "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".

Заполнить электронную форму, указав личные данные и реквизиты банковского счета.

Добавьте скан-копии документов, подтверждающих право на выплату (с помощью опции "Добавить файл").

Подписать заявление с помощью электронной подписи и отправить его в Пенсионный фонд.

После отправки отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также снова выплатят по 5 тыс. грн на ребенка. Читайте, когда начнется прием заявок.

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