Украинцам в стране ЕС переписали правила оформления документов: о каких изменениях нужно знать

Для украинцев в Польше изменили процедуру оформления основных документов. Теперь перед приемом в отделениях ГП "Документ" им необходимо будет предварительно записаться в электронную очередь.

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Отделения в городах Гданьск и Краков перешли на новый формат работы с 17 августа 2026 года, сообщили в "Паспортном сервисе". Отныне прием граждан для подачи документов будет осуществляться исключительно по предварительной онлайн-записи.

Что изменилось для украинцев

Как отмечают в ГП, переход на обязательную электронную запись позволит избежать хаотичных живых очередей, гарантирует четкое время приема для каждого посетителя и существенно повысит уровень комфорта при обслуживании. Поскольку изготовление загранпаспорта или ID-карты можно будет заказать только после фиксации места в электронной очереди.

В то же время получить уже готовые документы, а также оформить апостиль можно в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Как записаться на прием

Запись в электронную очередь уже открыта. Планировать свой визит необходимо заранее через официальный онлайн-сервис ГП "Документ". Гражданам рекомендуется проверять наличие свободных слотов на сайте и приходить в отделения строго в назначенное время.

Цены на услуги ГП "Документ" в Польше

Оплата включает стоимость административной услуги вместе с бланком, услуги по организации отправки документов (оплачивается в гривнах) и сервисные услуги предприятия (в польских злотых). Стандартный срок изготовления и доставки документов составляет 20 дней, но существует возможность доплаты за срочность (изготовление до 7 дней):

заграничный биометрический паспорт (срочно/несрочно): 2187/1547 грн + 375 злотых;

2187/1547 грн + 375 злотых; обмен ID-карты (срочно/несрочно): 1388/1018 грн + 375 злотых;

1388/1018 грн + 375 злотых; ID-карта впервые с 14 лет (срочно): 400 грн + 375 злотых;

400 грн + 375 злотых; одновременное оформление ID-карты (замена) + загранпаспорта (срочно/несрочно): 3575/2565 грн + 590 злотых;

3575/2565 грн + 590 злотых; одновременное оформление ID впервые (с 14 лет) + загранпаспорта (срочно/несрочно): 2597/1947 грн + 590 злотых.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 4 августа 2026 года украинцы призывного возраста за рубежом больше не смогут получить консульские услуги, если у них нет действительного военно-учетного документа (ВОД). Данные мужчин в возрасте 18–60 лет будут проверяться через прямой доступ к базе данных "Оберіг".

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