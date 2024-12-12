Украинцам выплатят более 900 гривен на книги: когда можно будет получить средства и каким образом

С 16 декабря 2024 года в Украине стартует программа "єКнига", которая позволит 18-летним гражданам получить 908 гривен через Дію для приобретения книг на украинском языке. Средства нужно потратить в течение трех месяцев в магазинах, приобщившихся к программе.

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Об этом первая рассказала заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко в комментарии СМИ. Целью этой инициативы является поддержка украинских издателей, книжных магазинов и популяризация чтения среди молодежи.

Деньги можно будет потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке, а получить их можно через приложение Дія. У программы есть несколько ключевых условий:

участниками могут стать молодые люди, которым исполнилось 18 лет в 2024 году;

заявку можно подать только по достижении совершеннолетия;

денежные средства будут доступны для использования в течение 3 месяцев с момента зачисления;

приобрести книги можно исключительно в книжных магазинах, участвующих в программе.

Процесс получения помощи прост и занимает несколько минут. Для этого нужно:

авторизироваться в приложении Дія;

выбрать услугу "єКнига";

открыть специальный счет для зачисления пособия.

Остаток средств, не использованных в течение трех месяцев, вернется в Украинский институт книги. Запуск программы – это часть комплексной стратегии поддержки книгоиздательской отрасли.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект в июне 2024 года, предусмотрев 370 миллионов гривен в поддержку украинских издателей. Эти средства позволят выпустить дополнительные 1,5-2 миллиона экземпляров книг на украинском языке. Также программа включает субсидии для магазинов, которые помогут возместить расходы по аренде помещений.

Первый заместитель министра культуры Галина Григоренко отмечает, что 18-летние – это только одна из целевых аудиторий программы. Важно начинать формировать привычку к чтению еще с детства, но предоставление такого "подарка" в совершеннолетие является символическим жестом, который может привлечь молодежь к саморазвитию.

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