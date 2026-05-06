Украинцам "выдают" фальшивые гривны: что делать с поддельными купюрами

Хотя количество фальшивых денег в Украине достаточно низкое (1,7 на миллион банкнот), подделка может оказаться в кармане любого – из банкомата, на рынке, как сдачу в магазине. Впрочем, преступлением является не сам факт ее наличия, а попытка использовать ее после того, как об этом стало известно, поэтому ее следует сохранить и обратиться в полицию.

Видео дня

Об этом сообщает"Минфин", отмечая, что в Украине действуют четкие требования Нацбанка к защитным элементам банкнот (водяных знаков, защитной нити, рельефной печати, микротекстов). И, если хотя бы один элемент отсутствует или поврежден, – купюра является сомнительной.

Что делать, если обнаружили подделку

Сохранить купюру . Не рвать, не сжигать, не выбрасывать. Положить в отдельный бумажный конверт – она понадобится для экспертизы.

. Не рвать, не сжигать, не выбрасывать. Положить в отдельный бумажный конверт – она понадобится для экспертизы. Вспомнить, где и от кого получили . Время, место, обстоятельства – все это важно для следственных действий.

. Время, место, обстоятельства – все это важно для следственных действий. Искать свидетелей и камеры . Если купюра пришла как остальные – немедленно обратиться к администрации заведения с требованием пересмотреть записи.

. Если купюра пришла как остальные – немедленно обратиться к администрации заведения с требованием пересмотреть записи. Обратиться в полицию. Это не просто логичный шаг – это способ официально зафиксировать свой статус потерпевшего и доказать отсутствие умысла. На допросе подробно описать всю цепочку событий.

Чего делать нельзя

Худшее решение – попытаться "избавиться" от подделки, передав ее кому-то другому. Как объясняет ерист Владислав Нагорнюк, именно с этого момента жертва превращается в преступника.

Как только стало известно о подделке денег, любая попытка ими рассчитаться автоматически создает состав преступления по статье 199 Уголовного кодекса. Поэтому их нельзя нести в другой магазин, на рынок, давать как сдачу – все это фиксируется и доказывает умысел.

Проверка в банке

В случае подозрений относительно купюры ее можно сдать в любой коммерческий банк. НБУ обязывает их принимать сомнительные банкноты от клиентов для профессионального исследования.

Процедура четко регламентирована: кассир составляет акт с реквизитами купюры и данными клиента, клиенту выдается справка об изъятии, а банкнота передается в НБУ на экспертизу. Исследование длится 20-60 дней – в течение этого времени банк проверяет купюру визуально, а также с использованием ультрафиолетового, инфракрасного и магнитного контроля.

Настоящую банкноту клиент получает обратно, но подделка изымается из обращения – ее стоимость не возмещается. Компенсировать фальшивку банковская система не может – иначе это создавало бы риски для всего наличного обращения. При этом при изъятии фальшивой банкноты кассир обязан выдать подтверждающий документ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле в Польше обнаружили группу фальшивомонетчиков, которые напечатали поддельные купюры на 360 миллионов евро. Часть банкнот хотели ввезти в Украину.