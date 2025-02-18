Украинцам выдадут ипотеку под 3%: кто получит кредит по самой низкой ставке и что нужно знать

В Украине выдают кредиты на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с самой низкой ставкой и минимальным первым взносом в Украине. При этом в госпрограмме есть немало строгих условий, которые касаются всех ее участников, объяснили в Дії. OBOZ.UA выбрал ключевые требования.

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Дешевая ипотека для ВПЛ: главное про условия кредита Первый взнос – самый низких среди всех ипотечных программ в Украине, он составляет 6% от общей стоимости жилья.

– самый низких среди всех ипотечных программ в Украине, он составляет от общей стоимости жилья. Срок погашения кредита – до 30 лет , но не более чем до достижения заемщиком 65 лет на момент полного погашения кредита.

, но не более чем до достижения заемщиком 65 лет на момент полного погашения кредита. Все это время действует неизменная ставка 3% годовых .

. Выбрать жилье можно самостоятельно, но к участникам программы выдвигаются жесткие требования , потому получить кредит смогут не все.

, потому получить кредит смогут не все. Даже те, кто соответствует всем критериям, могут остаться без договора: выбор счастливчиков, которые получат выгодный кредит, осуществляется с помощью генератора случайных чисел .

. Ограничена и площадь жилья: не более 52,5 м² на семью из одного или двух человек, дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи. Обратите внимание: площадь и сумма кредита рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, официально являющихся ВПЛ.

Требования к получателям: выгодную ипотеку оформят не всем

Главное условие для ВПЛ, которые хотят оформить льготный кредит, – не владеть жильем на подконтрольной территории .

. Также ипотеку не выдадут тому, кто уже получал к акие-либо жилищные компенсации от государства.

от государства. Получателям льготы также нужно учитывать возраст, ведь на момент окончания срока ипотеки он должен составлять не более 65 лет .

. Есть и условие по материальному статусу семьи – после уплаты ежемесячного платежа должен оставаться официальный доход не ниже прожиточного минимума (в 2025 году это 3028 грн).

Как подать заявление о кредите: инструкция для Дії

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.

Дія проверит в реестрах данные о статусе ВПЛ, наличии имущества и полученных доходах. Это займет до 20 минут . На электронную почту в кабинет гражданина придет уведомление, когда можно продолжить заполнять заявление.

. На электронную почту в кабинет гражданина придет уведомление, когда можно продолжить заполнять заявление. Заполните заявление . Все данные, кроме РНОКПП и номера справки ВПЛ, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка.

. Все данные, кроме РНОКПП и номера справки ВПЛ, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка. "Держмолодьжитло" рассмотрит заявление в течение одного рабочего дня. Уведомление о результате появится в кабинете гражданина и придет по электронной почте. Если вам отказали во включении в реестр кандидатов, вы можете подать заявление снова.

В случает положительного решение – ждите отбора участников (о нем сообщат отдельно). "Держмолодьжитло" выбирает победителей через генератор случайных чисел, в случае выигрыша в кабинете гражданина появится уведомление .

. Для оформления кредита нужно будет лично обратиться в одно из региональных отделений "Держмолодьжитла".

Не выигравшим не нужно подавать заявление заново – розыгрыш каждый раз проводят среди всех кандидатов в реестре, независимо от даты их регистрации.

Что еще нужно знать о дешевой ипотеке для переселенцев: нюансы и подводные камни

Сумма кредита рассчитывается, исходя из цены квадратного метра жилья. При этом стоимость "квадрата" не должна превышать лимиты, если они установлены.

За свой счет оплачивается стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость.

Участник программы может сам выбрать объект недвижимости. При этом жилой дом должен быть принят в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад .

. Объект недвижимости не должен быть размещен на временно оккупированной территории и в районе боевых действий.

Потребуется согласие на доступ к кредитной истории .

. В день заключения кредитного договора нужно сразу внести на личный счет не менее 6% стоимости жилья, а также стоимость площади жилья, превышающая нормативную, если таковая есть.

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутренне перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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