Украинцам выдадут ипотеку под 3%: кто получит кредит по самой низкой ставке и что нужно знать
В Украине выдают кредиты на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с самой низкой ставкой и минимальным первым взносом в Украине. При этом в госпрограмме есть немало строгих условий, которые касаются всех ее участников, объяснили в Дії. OBOZ.UA выбрал ключевые требования.
Требования к получателям: выгодную ипотеку оформят не всем
- Главное условие для ВПЛ, которые хотят оформить льготный кредит, – не владеть жильем на подконтрольной территории.
- Также ипотеку не выдадут тому, кто уже получал какие-либо жилищные компенсации от государства.
- Получателям льготы также нужно учитывать возраст, ведь на момент окончания срока ипотеки он должен составлять не более 65 лет.
- Есть и условие по материальному статусу семьи – после уплаты ежемесячного платежа должен оставаться официальный доход не ниже прожиточного минимума (в 2025 году это 3028 грн).
Как подать заявление о кредите: инструкция для Дії
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.
- Дія проверит в реестрах данные о статусе ВПЛ, наличии имущества и полученных доходах. Это займет до 20 минут. На электронную почту в кабинет гражданина придет уведомление, когда можно продолжить заполнять заявление.
- Заполните заявление. Все данные, кроме РНОКПП и номера справки ВПЛ, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка.
- "Держмолодьжитло" рассмотрит заявление в течение одного рабочего дня. Уведомление о результате появится в кабинете гражданина и придет по электронной почте. Если вам отказали во включении в реестр кандидатов, вы можете подать заявление снова.
- В случает положительного решение – ждите отбора участников (о нем сообщат отдельно). "Держмолодьжитло" выбирает победителей через генератор случайных чисел, в случае выигрыша в кабинете гражданина появится уведомление.
- Для оформления кредита нужно будет лично обратиться в одно из региональных отделений "Держмолодьжитла".
- Не выигравшим не нужно подавать заявление заново – розыгрыш каждый раз проводят среди всех кандидатов в реестре, независимо от даты их регистрации.
Что еще нужно знать о дешевой ипотеке для переселенцев: нюансы и подводные камни
- Сумма кредита рассчитывается, исходя из цены квадратного метра жилья. При этом стоимость "квадрата" не должна превышать лимиты, если они установлены.
- За свой счет оплачивается стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость.
- Участник программы может сам выбрать объект недвижимости. При этом жилой дом должен быть принят в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад.
- Объект недвижимости не должен быть размещен на временно оккупированной территории и в районе боевых действий.
- Потребуется согласие на доступ к кредитной истории.
- В день заключения кредитного договора нужно сразу внести на личный счет не менее 6% стоимости жилья, а также стоимость площади жилья, превышающая нормативную, если таковая есть.
Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутренне перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.
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