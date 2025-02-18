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Украинцам выдадут ипотеку под 3%: кто получит кредит по самой низкой ставке и что нужно знать

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
726
Кто получит дешевую ипотеку

В Украине выдают кредиты на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с самой низкой ставкой и минимальным первым взносом в Украине. При этом в госпрограмме есть немало строгих условий, которые касаются всех ее участников, объяснили в Дії. OBOZ.UA выбрал ключевые требования.

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Дешевая ипотека для ВПЛ: главное про условия кредита

  • Первый взнос – самый низких среди всех ипотечных программ в Украине, он составляет 6% от общей стоимости жилья.
  • Срок погашения кредита – до 30 лет, но не более чем до достижения заемщиком 65 лет на момент полного погашения кредита.
  • Все это время действует неизменная ставка 3% годовых.
  • Выбрать жилье можно самостоятельно, но к участникам программы выдвигаются жесткие требования, потому получить кредит смогут не все.
  • Даже те, кто соответствует всем критериям, могут остаться без договора: выбор счастливчиков, которые получат выгодный кредит, осуществляется с помощью генератора случайных чисел.
  • Ограничена и площадь жилья: не более 52,5 м² на семью из одного или двух человек, дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Обратите внимание: площадь и сумма кредита рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, официально являющихся ВПЛ.

Требования к получателям: выгодную ипотеку оформят не всем

  • Главное условие для ВПЛ, которые хотят оформить льготный кредит, – не владеть жильем на подконтрольной территории.
  • Также ипотеку не выдадут тому, кто уже получал какие-либо жилищные компенсации от государства.
  • Получателям льготы также нужно учитывать возраст, ведь на момент окончания срока ипотеки он должен составлять не более 65 лет.
  • Есть и условие по материальному статусу семьи – после уплаты ежемесячного платежа должен оставаться официальный доход не ниже прожиточного минимума (в 2025 году это 3028 грн).

Как подать заявление о кредите: инструкция для Дії

  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Проверьте корректность своих данных в пользовательском профиле, актуализируйте их при необходимости.
  • Дія проверит в реестрах данные о статусе ВПЛ, наличии имущества и полученных доходах. Это займет до 20 минут. На электронную почту в кабинет гражданина придет уведомление, когда можно продолжить заполнять заявление.
  • Заполните заявление. Все данные, кроме РНОКПП и номера справки ВПЛ, подтягиваются автоматически или выбираются из выпадающего списка.
  • "Держмолодьжитло" рассмотрит заявление в течение одного рабочего дня. Уведомление о результате появится в кабинете гражданина и придет по электронной почте. Если вам отказали во включении в реестр кандидатов, вы можете подать заявление снова.
  • В случает положительного решение – ждите отбора участников (о нем сообщат отдельно). "Держмолодьжитло" выбирает победителей через генератор случайных чисел, в случае выигрыша в кабинете гражданина появится уведомление.
  • Для оформления кредита нужно будет лично обратиться в одно из региональных отделений "Держмолодьжитла".
  • Не выигравшим не нужно подавать заявление заново – розыгрыш каждый раз проводят среди всех кандидатов в реестре, независимо от даты их регистрации.

Что еще нужно знать о дешевой ипотеке для переселенцев: нюансы и подводные камни

  • Сумма кредита рассчитывается, исходя из цены квадратного метра жилья. При этом стоимость "квадрата" не должна превышать лимиты, если они установлены.
  • За свой счет оплачивается стоимость площади жилья, превышающую нормативную площадь или стоимость.
  • Участник программы может сам выбрать объект недвижимости. При этом жилой дом должен быть принят в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструирован не более 35 лет назад.
  • Объект недвижимости не должен быть размещен на временно оккупированной территории и в районе боевых действий.
  • Потребуется согласие на доступ к кредитной истории.
  • В день заключения кредитного договора нужно сразу внести на личный счет не менее 6% стоимости жилья, а также стоимость площади жилья, превышающая нормативную, если таковая есть.

Также OBOZ.UA сообщал, что недвижимость, в которой никто не проживает, могут использовать для расселения украинцев со статусом внутренне перемещенного лица. Для этого будет проведена всеукраинская инвентаризация недвижимости, а для удобства переселенцев в Дії хотят запустить интерактивную карту доступного жилья, которая будет взаимодействовать с другими реестрами.

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