"Помощь возрастет вдвое": важную выплату 50 тыс. грн украинцам заложили в бюджет

В 2026 году бюджетное финансирование помощи для семей с детьми увеличится вдвое. Такой рост заложили в проект госбюджета Украины, чтобы ввести выплаты 50 тыс. грн при рождении ребенка.

Соответствующий законопроект №13532 пока принят только в первом чтении. Однако, как заявил во время представления бюджета в Верховной Раде министр соцполитики Денис Улютин, будущие изменения уже учтены в смете.

"Семья и дети – приоритет для государства. Уже в следующем году помощь возрастет вдвое. В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрено 467 млрд грн на социальную сферу (+11% к 2025 году), из них 53 млрд грн – непосредственно на поддержку семей с детьми (вдвое больше, чем в этом году)", – говорится в заявлении ведомства.

"Речь идет о внедрении новых мер поддержки семей с детьми для стимулирования рождаемости: увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч грн, а также повышение ежемесячных выплат в течение первого года жизни ребенка", – отметил Улютин.

Какими будут выплаты на детей

Единовременная выплата при рождении ребенка (всем матерям) – 50 тыс. грн.

Пособие по уходу за ребенком до 1 года (для родителей, опекунов или других родственников, фактически ухаживающих за ребенком) – около 7 тыс. грн ежемесячно (точную сумму после принятия законопроекта определит Кабмин).

Дородовая помощь беременным женщинам, которые не застрахованы в системе соцстраха или не работают официально, на уровне – 7 тыс. грн ежемесячно на одного ребенка (для застрахованных лиц – выплаты в размере 100% зарплаты).

Программа "єЯсла" (для семей, где хотя бы один из родителей работает) – поддержка по уходу за ребенком в возрасте 1-3 лет для работающих (суммы также будет определять правительство).

Кроме того, сохраняется программа "Пакет малыша" – единовременная помощь родителям новорожденных. При этом вместо товаров (подгузников, пеленок, игрушек и другой продукции для самых маленьких) можно получить эквивалентную сумму 7500 грн. Саму программу предлагают сделать более гибкой – заказать помощь можно будет не после рождения, а уже с 36 недели беременности.

Ожидается, реформа должна повысить уровень рождаемости и создать условия для активного участия родителей в рынке труда. Сейчас общая помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Эта сумма выплачивается следующим образом:

10 320 гривен – единовременно (то есть правительство предлагает увеличить выплату почти в пять раз);

30 960 гривен – в течение трех лет, по 860 грн ежемесячно.

Ежемесячной суммы не хватает даже на пачку подгузников или месячный запас смеси для малыша. Поэтому повышение выплат на детей обсуждается уже не впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине пересмотрели условия предоставления базовой социальной помощи малообеспеченным. Теперь дети в многодетных семьях смогут не получить выплату, а помощь на семью сможет быть распределена между ее совершеннолетними членами.

