Украинцам в середине лета выплатят "зависшие" 6500 гривен зимней поддержки: кто сможет получить средства

В 2026 году части украинцев выплатят "зависшие" 6500 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка", если помощь им была назначена ещё в 2025 году, но деньги фактически не перечислили. Решение касается отдельных категорий детей, лиц с инвалидностью I группы из числа ВПЛ и одиноких пенсионеров, а перечень получателей должен составить Пенсионный фонд.

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Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"). Новый механизм коснется именно тех людей, в отношении которых в 2025 году уже было принято положительное решение, но по определенным причинам средства им не поступили.

Кому выплатят "зависшую" зимнюю помощь

Решение правительства охватывает три основные категории получателей социальной поддержки. К первой относятся дети из малообеспеченных семей, дети, над которыми установлена опека или попечительство, а также дети с инвалидностью, воспитывающиеся в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Вторая категория – лица с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц. Также получить ранее назначенное пособие смогут одинокие пенсионеры, которые соответствовали условиям программы.

Однако важно понимать, что правительство не запускает новый прием заявок на 6500 гривен для всех желающих. Решение касается исключительно тех получателей, которые еще в 2025 году успели оформить пособие и получили положительное решение.

Деньги получат те, кому выплата уже была одобрена

Ключевое условие – помощь должна была быть официально назначена в 2025 году. По словам Василевской-Смаглюк, речь идет о людях, которые подали заявление через приложение Дія или обратились в бумажной форме. После рассмотрения документов им одобрили выплату, однако фактического перечисления средств не произошло.

Таким образом, сам факт подачи заявки еще не означает автоматического права на получение 6500 гривен в 2026 году. У человека должно было быть положительное решение о назначении помощи.

Из обнародованной информации следует, что Пенсионный фонд самостоятельно сформирует перечень людей, которым помощь назначили, но не перечислили. Соответствующий список должны передать Министерству социальной политики для дальнейшего финансирования.

Кто имел право на 6500 гривен в 2025 году

Подать заявление на единовременную выплату по программе "Зимняя поддержка" можно было до 17 декабря 2025 года. Право на деньги определялось по статусу человека по состоянию на 1 ноября 2025 года.

В частности, помощь предусматривалась для получателей государственной помощи на детей, в отношении которых установлена опека или попечительство. Выплата назначалась на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Также программа охватывала детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в частности детей с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа или воспитываются в приемных семьях.

Отдельной категорией были малообеспеченные семьи. Они могли получить 6500 гривен на каждого ребенка, которому по состоянию на 1 ноября 2025 года еще не исполнилось 18 лет.

Программа распространялась также на внутренне перемещенных лиц. В частности, 6500 гривен могли быть назначены на каждого несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного в качестве ВПЛ. Право на помощь также имели переселенцы с инвалидностью I группы. Именно лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ вошли в перечень категорий, которым теперь разрешат выплатить ранее назначенные, но "зависшие" средства.

Еще одна категория — одинокие пенсионеры. По условиям программы 2025 года помощь была доступна одиноким пенсионерам, получавшим пенсию с надбавкой на уход. При этом общий размер пенсионной выплаты не должен был превышать 9444 гривны.

Если такому пенсионеру назначили единовременную зимнюю помощь, но деньги не поступили, его данные могут попасть в новый перечень Пенсионного фонда. После формирования списков информацию передадут в Минсоцполитики для финансирования выплат.

Новое решение Кабинета Министров фактически призвано урегулировать ситуацию с уже назначенной социальной помощью, которую не удалось выплатить в пределах предыдущего периода. То есть речь идет не о новой программе поддержки населения, а о завершении расчетов с людьми.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, имеющие право на разовую денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата произойдет автоматически, однако части граждан придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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