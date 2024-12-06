Украинцам в Польше выплатят помощь по-новому: что изменится и когда получат деньги

Заведение социального страхования Польши (ZUS) изменило дату выплаты помощи украинцам с детьми "800 Плюс". Благодаря этому некоторые украинские беженцы получат средства раньше.

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Как сообщили в Rzeczpospolita, некоторые заявители получат средства раньше. Дату выплаты социальной помощи в декабре изменят в трех случаях:

с 7 декабря – на 6 декабря;

с 14 декабря – на 13 декабря;

с 22 декабря – 20 декабря.

Эти изменения связаны с тем, что даты переводов, установленные ZUS, приходятся на субботу и воскресенье последнего месяца года. Остальные даты выплат останутся без изменений: 2, 4, 9, 12, 16, 18 и 20 декабря средства будут перечислены на счета родителей и опекунов. Проверить дату выплаты пособия можно в системе PUE ZUS или в мобильном приложении mZUS.

Что такое "800 Плюс"?

Программа "800 Плюс" была введена в 2024 году вместо "500 Плюс". Она заключается в ежемесячной помощи семьям украинских беженцев с детьми до 18 лет в размере 800 злотых (по состоянию на 6 декабря - 8,2 тыс. грн). получить, необходимо зарегистрироваться в ZUS, имея статус временной защиты.

Этот вид поддержки является самым популярным среди украинцев, поскольку подавляющее большинство беженцев – это женщины с детьми. Помощь рассчитана только для родителей, чьи дети учатся в польских учебных заведениях.

Претендовать на выплату могут только граждане Украины, въехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года. Их дети или официальные подопечные должны иметь гражданство Украины. Также помощь выплачивается, если украинка родила ребенка уже в Польше.

Заявку в программу можно подавать онлайн. Для этого нужно установить на смартфоне приложение польского органа соцстрахования ZUS. В нем содержится форма для заполнения и расписаны все необходимые инструкции.

Деньги выплачивают ежемесячно пребывание украинской семьи в Польше. Именно поэтому, в случае выезда из страны, нужно обязательно сообщить свои планы в ZUS.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре польские власти отменили социальные выплаты на малолетних детей (rodzinny kapitał opiekuńczy). Правительство страны запустило программу по трем новым выплатам для семей с детьми.

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