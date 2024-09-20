Осталось лишь 10 дней: в Польше отменят популярный тип помощи украинцам

Украинцы, получающие социальные выплаты в Польше, в октябре лишатся финансовой поддержки, оказываемой на малолетних детей (rodzinny kapitał opiekuńczy). В октябре правительство страны запустит программу по трем новым выплатам для семей с детьми.

Видео дня

С 1 октября украинцы в Польше могут подать заявку на участие в программе поддержки семей с детьми Aktywny Rodzic. Однако эти выплаты не являются дополнительными денежными начислениями, а модифицируют действующую систему социальной помощи.

Выплаты будут назначаться вне зависимости от размера дохода семьи, а также они не подлежат налогообложению. Речь идет о трех видах выплат:

aktywni rodzice w pracy (активные родители на работе) – совершенно новый вид финансовой поддержки семей с детьми;

(активные родители на работе) – совершенно новый вид финансовой поддержки семей с детьми; aktywnie w żłobku (активно в яслях) – программа, которая заменит нынешние выплаты "Dofinansowanie pobytu w żłobku";

(активно в яслях) – программа, которая заменит нынешние выплаты "Dofinansowanie pobytu w żłobku"; aktywnie w domu (активно дома) – программа, которая заменит выплаты семейного попечительского капитала (Rodzinny kapitał opiekuńczy).

В то же время Управление социального страхования Польши ( ZUS ) предупредило, что украинцы из PESEL UKR могут претендовать только на одну выплату – aktywnie w żłobku. Для этого им нужно:

предоставить доказательства, что они прибыли в Польшу в связи с военными действиями;

легально находились в Польше как лица со статусом UKR в течение непрерывного периода, что составляет не менее 365 дней (что касается и взрослых, и детей).

Размер выплат aktywni rodzice w pracy и aktywnie w żłobku с 1 октября 2024 года составит:

1500 злотых (16 177 гривен) ежемесячно на одного ребенка,

(16 177 гривен) ежемесячно на одного ребенка, 1900 злотых (20 491 гривна) в месяц на ребенка, если есть справка об инвалидности, содержащая указания: потребность в постоянном или длительном постороннем уходе или помощи другого лица в связи со значительным ограничением способности к самообслуживанию, или необходимость постоянного ежедневного участия опекуна ребенка в лечении, реабилитации и обучении ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа правительство Чехии увеличит выплаты для украинских беженцев до 6000 крон (10 510 грн) для уязвимых категорий и до 4000 крон (7 тыс. грн) для других, а с 1 сентября сократит срок предоставления бесплатного жилья. до 90 дней для всех беженцев. Это решение вызвало критику, поскольку может оставить многих без крова и способствовать нелегальному трудоустройству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!