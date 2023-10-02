Украинцам в Польше угрожают отменить выплаты: сколько поляков поддерживают такое решение

Почти половина поляков (49%) поддерживает продление выплат украинцам в Польше на следующий год. Однако противников предоставления помощи ненамного меньше – 42%. Власти страны грозятся, что соцпомощь могут отменить, но окончательного решения еще нет.

Такие результаты показал опрос, проведенный международной исследовательской компанией Ipsos по заказам TOK.FM и OKO.press. Как сообщает ukrayina.pl, голоса опрошенных поляков разделились так:

безусловно нужно продолжать оказывать поддержку украинским беженцам – 23%;

скорее продолжать, чем нет – 26%;

скорее прекратить выплаты, чем оставить – 20%;

точно прекратить выплаты – 22%;

не определились или отказались ответить – 9%.

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Те, кто выступают против предоставления помощи украинским переселенцам, считают, что беженцы уже адаптировались и больше не являются экономически незащищенной категорией. Однако в целом эксперты называют результаты опроса обнадеживающими.

Так, замглавы Gazety Wyborczej Роман Имельски уверен: поляки осознают, какая ситуация в Украине, и понимают, что переселенцам необходима помощь. Кроме того, сейчас украинцы начали массово переезжать из Польши в Германию в поисках лучших условий. А это уже бьет по польскому рынку труда, который и без того страдает от нехватки работников.

"Компании внезапно начинают терять работников. Мы начинаем понимать, что Украину нужно всячески поддерживать", – объяснил Имельски.

Напомним, вопрос продления соцпомощи украинским беженцам в Польше на 2024 год пока не решен окончательно. О том, что поддержку могут не продолжить, ранее заявлял спикер польского правительства Петр Мюллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже сотни тысяч украинских беженцев покинули Польшу. Большинство из них переезжают в Германию: туда, где им предлагают бесплатные курсы изучения языка, высокие ежемесячные пособия и доступ к рынку труда.

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